Gallardo acusa al PP y Vox de "quebrar" la educación pública y promete recuperar comedores gratuitos y aulas infantiles

Con motivo de una visita a la barriada de Valdepasillas en Badajoz, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado este martes que la educación pública será una "prioridad absoluta" que va a defender "a ultranza" a partir del próximo 21 de diciembre si los ciudadanos deciden que haya un gobierno de "progreso", al considerar que ha sido "uno de los pilares que más ha quebrado el gobierno del Partido Popular y Vox".

Gallardo ha denunciado que el mandato de María Guardiola comenzó con medidas que, afirma, han impactado en la conciliación. "Empezamos el mandato de Guardiola con algo que todavía recordarán muchas familias, que es la eliminación de los comedores escolares, que fue la eliminación también de las aulas infantiles y que como consecuencia de eso dejó a muchas familias sin la posibilidad de la conciliación".

Críticas a la gestión educativa

El candidato socialista ha asegurado que la situación "se fue deteriorando de forma clara" con otras cuestiones, como el "lío" con las oposiciones de maestros o el "debilitamiento" de los ATE-Cuidadores. En declaraciones a los medios, ha apuntado que el curso escolar comenzó con una situación que califica de "inédita", en referencia a los 7.000 alumnos del mundo rural que se quedaron "a las puertas" de las paradas de autobús "sin poder ejercer su derecho a la educación".

Cheques y desigualdad territorial

Para Gallardo, la educación ha quedado "muy quebrada" a lo largo de la legislatura porque se está aplicando "el modelo PP", que ha descrito como "ir debilitando lo público para profundizar en la educación privada".

Como ejemplo, ha citado los cheques Educa y las ayudas para clases de inglés, que, según sostiene, generan desigualdad territorial. "Si en tu pueblo o en tu barrio no hay academia o guardería, no hay posibilidades ni de aprender inglés ni de conciliar".

En este contexto, ha reivindicado la educación como "el gran ascensor social que permite crecer y prosperar independientemente de la cuna en la que se nazca", del salario de los padres o del patrimonio familiar.

Medidas anunciadas

El candidato socialista ha afirmado que el PSOE quiere cambiar esta situación a partir del día 21 y "volver a ensamblar el pilar fundamental que representa la educación". Entre las medidas anunciadas, ha situado la recuperación de los comedores escolares gratuitos y de las aulas infantiles, así como la extensión de la educación de 0 a 3 años con 3.000 nuevas plazas en la escuela pública, especialmente en el ámbito rural.

En materia de personal docente, Gallardo ha afirmado que van a cumplir el compromiso con los 16.200 profesores que, según ha indicado, aún no tienen equiparación salarial con otras comunidades.

Ha detallado que a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará una subida de 200 euros mensuales para situarlos en la media nacional, junto a medidas de promoción profesional.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE incluirá en el currículo educativo extremeño la robótica y la inteligencia artificial, con el objetivo de lograr "una mayor calidad" del sistema educativo. Esta medida se completará, según ha añadido, con el aumento de las aulas de inclusión para reforzar la igualdad de oportunidades.

Sondeos y debates

Preguntado por los sondeos y por la ausencia de la candidata del PP en el debate de la televisión pública, Gallardo ha respondido que "el único sondeo real es el del día 21". Sobre María Guardiola, ha afirmado que "no tiene proyecto político para Extremadura y prefiere esconderse", y ha reiterado su disposición a debatir "cara a cara" sobre los dos modelos, "el de los recortes del PP o el de la ampliación de derechos que representa el Partido Socialista".