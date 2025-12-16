De Miguel reivindica el cooperativismo como eje del desarrollo rural en Extremadura

Durante una visita a la cooperativa EA Group, en Villanueva de la Serena, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado este martes el compromiso de su formación con el cooperativismo, al que ha definido como un elemento clave para el desarrollo económico y social de la región.

Durante el recorrido por las instalaciones, la candidata ha señalado que "Extremadura es un referente del cooperativismo a nivel mundial", con especial peso en el sector ovino, destacando que la comunidad "tiene nombre propio".

Modelo clave para el mundo rural

De Miguel ha subrayado la importancia del cooperativismo como modelo de negocio "fundamental para la supervivencia de nuestros pueblos" y ha recordado que miles de familias extremeñas dependen directamente de este sector. En este sentido, ha indicado que las cooperativas generan en Extremadura más de 37.000 puestos de trabajo.

La candidata ha defendido que Unidas por Extremadura es "la única fuerza política que apuesta por el cooperativismo" y ha asegurado que su formación está dispuesta a reforzar este modelo y a hacerlo "más competitivo".

Precios dignos y ayudas al sector

Asimismo, De Miguel ha afirmado que las cooperativas son "la columna vertebral" del modelo socioeconómico del mundo rural y que permiten al sector primario "estar unido y tener una fuerza decisiva para luchar por precios dignos".

Por último, la candidata ha considerado que las ayudas destinadas a hacer frente a las enfermedades que están afectando al ganado deben llegar también a las cooperativas extremeñas, al entender que son "fundamentales para mantener una estructura que genera muchos puestos de trabajo".