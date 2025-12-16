Nueva convocatoria del 'Bono Formación Transporte': ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de conducir en Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la segunda convocatoria de las ayudas del programa 'Bonos formación del sector del transporte', que se desarrollará en 2026 con una dotación de dos millones de euros. El objetivo es dar continuidad a una medida orientada a mejorar la empleabilidad y a paliar la escasez de conductores profesionales en el transporte de mercancías y viajeros.

Estas subvenciones financiarán la formación teórica y práctica necesaria para la obtención de los permisos de conducción B, C, C+E y D, a través de las autoescuelas extremeñas adheridas al programa, con ayudas que van desde los 400 a los 1.500 euros por beneficiario. La iniciativa busca facilitar el acceso a la profesión de conductor profesional en un sector que sufre un progresivo envejecimiento de su plantilla, concentrada mayoritariamente en la franja de edad de entre 45 y 55 años, lo que supone un riesgo a corto plazo para la actividad empresarial, la logística y la movilidad.

Gran acogida

La nueva edición del bono llega después de que la primera convocatoria, lanzada en octubre de 2024, haya superado ampliamente las previsiones iniciales: el Ejecutivo esperaba recibir unas 2.000 solicitudes, pero se llegaron a registrar más de 6.000, lo que ralentizó la tramitación de los expedientes y obligó a habilitar más fondos.

El programa está dirigido tanto a personas desempleadas como a trabajadores ocupados que deseen reorientar su carrera profesional. Además, incluye una línea específica para el permiso B, orientada a colectivos concretos como mujeres residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes o desempleados de larga duración. No obstante, hasta la fecha, la mayor parte de las solicitudes se ha concentrado en los permisos profesionales.

Nuevas cuantías

De cara a esta segunda edición, el Ejecutivo autonómico ha procedido a ajustar las cuantías de las subvenciones. Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, para obtener el permiso de conducción B (turismos) se establece un máximo de 400 euros, frente a los 600 de la primera convocatoria.

Para el permiso de conducción C y D (camiones y autobuses) la ayuda será de 1.300 euros, frente a los 1.100 anteriores, y para el carné C+E (camiones y remolques) se establecen hasta 1.500 euros, frente a los 1.300 de la primera edición.