Elecciones en Extremadura
Unidas plantea un "plan de retorno" para facilitar el regreso de ciudadanos que "se han tenido que ir"
Irene de Miguel, candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, se compromete a impulsar el retorno de los ciudadanos que se fueron, tras reunirse con extremeños en Leganés
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido a poner en marcha un "plan de retorno" para facilitar el regreso a la región de ciudadanos que "se han tenido que ir". Es el anuncio que realizó la tarde de ayer lunes, en la visita a la Casa de Extremadura de Leganés, donde fue recibida por "cientos" de extremeños y extremeñas "que se han tenido que ir" de la comunidad.
"Hoy hemos querido tener un abrazo colectivo con los extremeños y extremeñas que están aquí porque sabemos que hay mucha gente que ansia retornar", aseguró. De Miguel añadió que hay "muchas" personas que quieren regresar para trabajar, montar su negocio o, incluso, pasar sus últimos días tranquilamente en su pueblo: "Tenemos que hacer de Extremadura un lugar de acogida y no un lugar de donde marcharse", insistió.
Encuestas electorales
Por otro lado, la candidata de Unidas por Extremadura valoró las últimas encuestas publicadas este lunes. Aunque aseguró que las sensaciones son "muy buenas", se mostró "cauta" y pidió a la ciudadanía que "confíen en nosotras". "Sabemos que hay mucha gente desilusionada con el PSOE, y esperamos que no se queden en casa, que entiendan que hay una alternativa solvente, sólida y trabajadora, que va a darlo todo porque el día 21 de diciembre las derechas no vuelvan a gobernar nuestra tierra", apuntó De Miguel, según informa en nota de prensa Unidas por Extremadura.
Asimismo, la candidata se lanzó a atraer al votante "indeciso", a través de las redes sociales. Así, está mandando audios personalizados a través de estas plataformas a todas aquellas personas que se están poniendo en contacto con ella.
"Nosotras no tenemos tanto dinero para hacer campañas telefónicas -ha dicho en referencia a las prácticas que están desarrollando PSOE y PP- lo que tenemos es mi móvil particular y todas las personas que quieran que le mande un mensaje a alguien que está aún indeciso, sólo tienen que pedírmelo", ha indicado.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)
- De Navidad a Carnaval: Sagrajas estrena comparsa en el Gran Desfile de Badajoz