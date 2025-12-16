La Unión Extremadura critica la demora de la Junta en las ayudas a jóvenes agricultores: "¿Qué joven se va a incorporar?"

La organización agraria La Unión ha reclamado a la Junta de Extremadura la resolución "inmediata" de las ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores en Extremadura, recogidas en el decreto 56/2023, publicado el 20 de junio de 2023. El plazo de solicitud se abrió al día siguiente, de modo que los jóvenes que querían iniciar la actividad agraria solicitaron estas ayudas y fueron "resolviendo la burocracia de la convocatoria". Aquellos a los que les aprobaron los expedientes iniciaron las inversiones, para lo cual solicitaron "préstamos puente" a las entidades financieras.

La organización agraria señalaen nota de prensa que "la mayor parte" de estos créditos debieron ser avalados por "padres y familiares", ya que un joven que quiere iniciar la actividad "no tiene aval para que las entidades les concedan estos préstamos".

"Carrera de obstáculos"

Desde que iniciaron esta "carrera de obstáculos" en 2023 y comenzaron a realizar y a abonar las inversiones, han estado esperando a que la Consejería de Agricultura les certifique las inversiones para poder empezar a recibir las ayudas.

Ahora, a finales de 2025, les han comunicado que estas certificaciones "no se van a realizar este año y que se posponen para el año 2026", asegura La Unión, que añade que una vez que se certifiquen las inversiones hay que esperar otro plazo para recibir las ayudas que "si tienen suerte podrá ser para finales de 2026".

"¿Qué joven se va a incorporar a la actividad agraria si las ayudas para su inicio tardan más de 3 años desde que realiza las inversiones?", preguntan desde la organización agraria, que se pregunta qué ha hecho el gobierno regional para fomentar el relevo generacional en el campo extremeño "que tanto presume" si las ayudas para la instalación de jóvenes agricultores de la convocatoria de 2023 no se están abonando y "muchas no están ni resueltas.

Para La Unión, el relevo generacional es uno de los principales objetivos que debe tener cualquier administración, pues más del 40% de los agricultores extremeños tienen más de 65 años y solo el 19 % tiene menos de 40. En este sentido, si la Junta de Extremadura "tarda más de 3 años en abonar las ayudas para el inicio de esta actividad, el envejecimiento del sector se irá agravando con el paso del tiempo".