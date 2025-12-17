Alerta amarilla esta madrugada en las Vegas del Guadiana por nieblas

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta por nieblas en la zona de las Vegas del Guadiana. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fenómeno meteorológico adverso se producirá a partir de las 00:00 horas y se amplía hasta las 10:00 horas de este jueves, 18 de diciembre, en las áreas señaladas.

Por todo ello, desde el 112 se recomienda a las alcaldías mantener en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a la Policía Local.

A la ciudadanía, en general, se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas: el campo de visión es mucho menor, por lo que hay que adaptarse a la visibilidad que tenemos reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad y siguiendo las marcas longitudinales de la carretera si no tenemos otra referencia.

También se recuerda que las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para evitar deslumbramientos. Tampoco es recomendable el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla.

Además, se aconseja prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones, y llevar siempre un teléfono móvil para poder comunicarse en caso de emergencia con el centro 112.