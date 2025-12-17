El campo extremeño alcanza una facturación histórica de 2.000 millones en un año

"El futuro del sector primario será cooperativo o no será". El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, ha avanzado este miércoles que el sector ha registrado en este 2025 un récord histórico de facturación, alcanzando los 1.400 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 12% con respecto al año anterior. Si se suma la actividad de las cooperativas asociadas, la cifra global roza los 2.000 millones de euros, consolidando al cooperativismo como uno de los pilares económicos de la región.

El balance del año agrario, presentado en un contexto especialmente significativo al coincidir con el Año Internacional de las Cooperativas, refleja además un crecimiento acumulado del 48% en los últimos cuatro años. En declaraciones a los medios, Pacheco ha informado de que en la actualidad, el colectivo agroalimentario agrupa a más de 37.000 socios, genera entre 3.000 y 3.500 empleos directos, al tiempo que da sustento a más de 40.000 familias, lo que representa en torno al 9% de la población activa de la región.

Según el presidente de la organización, el crecimiento económico se explica por una combinación de factores: mayor dimensión empresarial, avance en la transformación industrial, acceso a mercados internacionales y una progresiva mejora de los precios agrícolas y ganaderos. Las cooperativas extremeñas han logrado ascender en la cadena de valor, no solo produciendo materias primas, sino transformando y comercializando directamente sus productos, lo que permite retener riqueza en el territorio y reforzar la competitividad.

A pesar de que el presente ejercicio no ha sido tan bueno como 2024, Pacheco ha destacado que el balance es positivo, especialmente en la ganadería, donde los precios han sido elevados, aunque la "espada de damocles" es la sanidad animal, tras la aparición de enfermedades como la lengua azul, la gripe aviar, la dermatosis nodular o la reciente detección de peste porcina africana, que amenaza la estabilidad de un sector clave para la exportación. Por contra, la agricultura ha sufrido más por las condiciones climáticas, con descensos en sectores como el tomate, los cereales de invierno, el arroz o la aceituna de mesa en el norte de Cáceres.

Relevo generacional

En su intervención, el presidente ha resaltado que uno de los principales desafíos sigue siendo el relevo generacional. En este sentido, ha señalado que En Extremadura, la edad media de los titulares de explotaciones se sitúa en torno a los 62 años, y solo el 10% de los agricultores y ganaderos activos tiene menos de 40 años. Aunque ha reconocido el avance en la simplificación administrativa y en las ayudas económicas, ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en formación, innovación, tecnología y mejora de la calidad de vida en el campo para atraer a jóvenes.

En este sentido, ha puesto en valor la creación de una Cátedra de Cooperativismo y Economía Social, además de la celebración del Primer Congreso de Cooperativismo y Economía Social de Extremadura, en colaboración con la Universidad y la Junta de Extremadura, con el objetivo de visibilizar el sector y generar oportunidades profesionales más allá de la producción primaria. "Sin jóvenes no hay futuro, ni para el sector agroalimentario ni para el medio rural. No basta con la rentabilidad, tenemos que hacer el campo atractivo”, ha subrayado.

Preocupación por la PAC

El balance anual también ha servido para mostrar el rechazo del sector al borrador de la nueva Política Agraria Común (PAC), especialmente por el recorte presupuestario, la posible desaparición del segundo pilar de desarrollo rural y el riesgo de que se regionalicen las políticas agrarias, pues considera que esto podría generar desigualdades entre territorios. A su juicio, la propuesta de la Comisión Europea supone un desmantelamiento de una política clave para la seguridad alimentaria, el empleo y el equilibrio territorial. En este contexto, apoya la manifestación convocada para este jueves, 18 de diciembre, en Bruselas por el Copa-Cogeca en defensa de una PAC fuerte, común y con presupuesto suficiente.

Cooperativismo como futuro

En un año marcado además por el contexto electoral, Pacheco ha reiterado su disposición a colaborar con todas las administraciones y grupos parlamentarios, reclamando mayor presencia en los órganos de interlocución, apoyo a la intercooperación, mejora de los regadíos, impulso a la innovación tecnológica y refuerzo de la sanidad vegetal y animal. De cara a 2026, se fija como prioridades el refuerzo del apoyo público al cooperativismo, el impulso decidido a la intercooperación comercial, el desarrollo de bancos de tierras vinculados a jóvenes, la digitalización del campo, el fortalecimiento de los servicios técnicos, la profesionalización de los órganos directivos y la mejora de los seguros agrarios.