Las dos caras de la crisis demográfica en Extremadura: bajan los nacimientos mientras crecen los afiliados extranjeros

Nuevos datos demográficos y mismo panorama en Extremadura. En los diez primeros meses del año, los nacimientos han bajado un 2,5% en la comunidad hasta situarse en 5.339 bebés. Extremadura es, así, la segunda comunidad del país donde más descienden los recién nacidos, mientras a nivel nacional se ha registrado un ligero repunte este año de 2.738 niños más.

Y en cuanto a las defunciones, más de lo mismo: entre enero y octubre fallecieron en Extremadura 11.473 personas, un 1,86% más que en el mismo periodo de 2024 frente al aumento del 2,74% registrado a nivel nacional, con 4.677 fallecidos más que hace un año. Estos últimos datos, publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ratifican el saldo vegetativo decreciente en Extremadura que viene arrastrándose en los últimos años., con más del doble de muertes que nacimientos en la actualidad.

Más extranjeros trabajando en Extremadura

Sin embargo, las estadísticas de este miércoles también dejan datos demográficos positivos, que últimamente solo están protagonizados por la llegada de la población extranjera. En esta ocasión, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones conocidos este miércoles, revelan que Extremadura es la tercera comunidad en la que más crecen los afiliados procedentes de otros países en el último año.

En concreto, el número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Extremadura en noviembre se situó en 21.736 personas, lo que supone un 4,2% menos respecto a octubre, pero un incremento del 14,9% en comparación con el mismo mes de 2024, el tercer aumento más alto del país junto a Asturias y Galicia.

De los casi de 22.000 afiliados extranjeros que hay en Extremadura, el 85% pertenecen al Régimen General, y el 15% restante, son autónomos. Además, de ellos 8.242 proceden de la Unión Europea y 13.493 de países extracomunitarios. No obstante, en Extremadura, el porcentaje de extranjeros sobre el total de afiliados a la Seguridad Social está aún muy por debajo de la media: en Extremadura son el 5,2% de los cotizantes. Ocurre igual en las otras dos comunidades que lideran el crecimiento en el último año: en Asturias son el 7,4% y en Galicia, el 7,1%.

En cuanto a su actividad, la mayoría de los afiliados extranjeros en la comunidad extremeña se encuadra dentro del Régimen General, con un total de 11.725, mientras que 5.748 se encuadran en el sistema especial agrario y 1.010 en el del hogar.

El país pierde más de 16.000 afiliados extranjeros en noviembre

A nivel nacional, hay que destacar que la Seguridad Social perdió una media de 16.058 afiliados extranjeros en noviembre, un 0,5% menos respecto al mes anterior, con lo que el penúltimo mes de 2025 se cerró con 3.085.442 ocupados foráneos. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en 208.471 ocupados en noviembre, a un ritmo porcentual del 7,2%, casi cinco puntos por encima de lo que ha aumentado en total la afiliación media en el último año (+2,5%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar noviembre, 927.978 procedían de países de la UE (30%) y 2.157.465, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (370.346 cotizantes), Rumanía (338.145), Colombia (250.663), Italia (206.272), Venezuela (213.103) y China (127.324). El número de trabajadores procedentes de Venezuela es el que más ha crecido en el último año, con 42.178 afiliados medios más. Le siguen Colombia (29.771) y Marruecos (28.028).

En conjunto, los afiliados extranjeros representan el 14,1% de los cotizantes, un 0,6% más que en noviembre de 2024.