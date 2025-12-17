Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciudadanos acusa al bipartidismo de corrupción y del "colapso" sanitario en Extremadura

Segura señala imputaciones, critica el gasto cultural y plantea controles anuales y responsabilidad patrimonial de los partidos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Ignacio Segura

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Ignacio Segura / CIUDADANOS

Rocío Muñoz

Cáceres

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ignacio Segura, ha acusado este miércoles al bipartidismo de haber convertido la región en un "cortijo político" y de "colapsar" los servicios públicos mediante prácticas de "corrupción" y una mala gestión prolongada en el tiempo.

Segura ha exigido responsabilidades "judiciales y políticas" para quienes, a su juicio, han utilizado las instituciones para enriquecerse o beneficiar a su entorno y ha asegurado que los juzgados "es el lugar al que deberían acudir muchos de los responsables políticos". En este contexto, ha aludido a causas judiciales abiertas que afectan a dirigentes socialistas.

Ha recordado que "Miguel Ángel Gallardo está imputado" y que "el hermano de Pedro Sánchez está también imputado por un puesto creado a dedo en la Diputación de Badajoz, con un salario de 55.000 euros anuales y sin que existiera una actividad laboral real", según ha señalado el candidato de la formación naranja.

Asimismo, Segura ha criticado el uso de fondos públicos en proyectos culturales que, asegura, han carecido de control y fiscalización. En concreto, ha señalado que "se han destinado 128.000 euros a una ópera y 350.000 euros a otra, financiadas con dinero de todos para eventos que solo han visto unos pocos políticos y sin ningún control público".

Para el candidato, este tipo de gasto contrasta con las carencias existentes en servicios esenciales. "Mientras los extremeños esperan soluciones en sanidad, vivienda o empleo, el bipartidismo ha detraído dinero público para alimentar una red de favores y enchufes", ha advertido, antes de subrayar que "nadie está por encima de la ley" y de asegurar que "todos los que han sostenido este sistema acabarán rindiendo cuentas ante la justicia".

Críticas al "colapso" sanitario

Estas críticas se suman a lo que el partido definde como el "colapso" de la sanidad extremeña asociado al "bipartidismo de décadas", con una gestión que, según afirma Segura, ha dejado el sistema sanitario "al límite".

Segura ha subrayado que la situación no tiene que ver con el trabajo de los profesionales, sino con decisiones políticas sostenidas en el tiempo: "En Extremadura, la sanidad no está fallando por culpa de los médicos ni de las enfermeras. Está fallando por décadas de mala gestión política".

Pone el foco en las listas de espera y en la situación de desprotección que, dice, viven muchos pacientes. "Hay extremeños que esperan meses para una prueba o una intervención. Y eso no es una estadística: es angustia, incertidumbre y sentirse abandonado por la Administración".

El candidato de Ciudadanos también alerta de la fuga de profesionales sanitarios y del impacto directo que tiene en la calidad asistencial, denunciando además desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad. En este sentido, ha criticado tanto al actual Gobierno del Partido Popular como al anterior Ejecutivo socialista. "Unos y otros se reparten la responsabilidad, pero los problemas siguen exactamente igual".

Propuestas de control y gestión

Frente a este escenario, Ciudadanos defiende un paquete de medidas contra la corrupción. Entre ellas, la implantación de "auditorías públicas, anuales y obligatorias, con traslado directo a los juzgados", la creación de "canales de denuncia seguros y anónimos" y la garantía de "una independencia judicial real y efectiva".

Asimismo, Segura reclama la aplicación "estricta" de la ley de partidos políticos y la exigencia de responsabilidad patrimonial a las formaciones que se financien de manera ilegal.

Segura ha concluido que Ciudadanos "vuelve para combatir la corrupción que ha bloqueado Extremadura, proteger el dinero de los ciudadanos y demostrar que otra forma de gobernar y de hacer política es posible".

TEMAS

