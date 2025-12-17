"El comercio extremeño sostiene la vida de nuestros pueblos y ciudades": las demandas del sector al 21D

El comercio extremeño sigue siendo uno de los eslabones principales en la economía regional, pero su capacidad para competir se ve cada vez más mermada frente a las plataformas de venta online y las grandes cadenas. En la recta final hacia las elecciones del próximo 21 de diciembre, la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex) ha puesto sobre la mesa un diagnóstico claro de las necesidades del sector necesita el pequeño comercio, con sus peticiones a los responsables públicos para garantizar su continuidad en un momento que califican de "transición" decisiva especialmente en el medio rural.

La presidenta de Fedacoex, Paqui Campos, que da voz a varias asociaciones y colectivos empresariales de la región, explica que los comercios necesitan competir en igualdad de condiciones y contar con herramientas reales para adaptarse. Para lograrlo, considera prioritario reducir las trabas burocráticas y agilizar todos los procedimientos administrativos, desde la concesión de ayudas hasta licencias, aperturas y tramitaciones. "Todo esto tiene que estar ligado a programas de dinamización comercial que atraigan consumo local y aumenten el flujo de visitantes a nuestras localidades", señala.

Despoblación y dispersión

Campos pone el foco en un problema estructural: la despoblación y la dispersión en áreas rurales, que condicionan la viabilidad del tejido empresarial. De ahí que pidan políticas activas para fijar población, mejoras en infraestructuras, conectividad y un apoyo decidido al emprendimiento y al relevo generacional, "de forma que las nuevas generaciones vean futuro en Extremadura".

Paqui Campos, presidenta de Fedacoex. / Cedida

La portavoz considera que a través de una estrategia sostenida en el tiempo, y no solo "acciones puntuales", se pueden lograr fórmulas eficaces para fortalecer el sector. Una de ellas pasa por brindar programas de digitalización con acompañamiento continuado, que incluyan formación práctica, herramientas de venta online, gestión, escaparatismo, atención al cliente y análisis de datos.

Sensibilización y bonos al consumo

Junto a ello, pide campañas regionales de sensibilización sobre la compra local: "Hay que explicar a la ciudadanía el impacto de cada compra en el empleo y en la vida de los pueblos y barrios". Otra medida que considera efectiva es la concesión de bonos al consumo, porque "especialmente en temporadas bajas, han demostrado funcionar bien".

El fortalecimiento de centros comerciales abiertos, la organización de ferias, mercados temáticos y eventos de dinamización, así como incentivos para modernizar los establecimientos (accesibilidad, eficiencia energética o renovación de imagen) se adhieren a la hoja de ruta planteada por la organización.

A estos mecanismos se suman otros vinculadas a la movilidad y la logística: transporte rural, compras agrupadas y mejoras en aparcamientos y accesos a las zonas comerciales.

Las asociaciones, un pilar

Fedacoex también recuerda el papel que desempeñan las asociaciones empresariales locales, comarcales y sectoriales, a las que define como "la voz organizada del comercio". Son ellas quienes desarrollan proyectos de dinamización, formación, asesoramiento y campañas, además de actuar como interlocutoras con las administraciones. Sin embargo, Campos advierte de que sus recursos son "insuficientes e inestables", por lo que reclaman líneas de financiación estructural y estable y mayor reconocimiento en el diseño de políticas públicas.

Recalca una idea que atraviesa todo su planteamiento: sin comercio local no hay vida en los pueblos; y sin asociaciones empresariales fuertes, el comercio tampoco resiste.

Tendencias del pequeño comercio

En su diagnóstico, Fedacoex describe además varias tendencias que observan en localidades urbanas y rurales: un descenso progresivo del comercio tradicional, un aumento de negocios ligados al bienestar y los servicios de proximidad, una digitalización creciente pero desigual, mayor presencia femenina entre nuevas emprendedoras, envejecimiento de la clientela y una conciencia creciente —aunque insuficiente— sobre la importancia del comercio local como motor social y económico.

Pese a la complejidad del momento, Campos se muestra "realista pero optimista" sobre el futuro del sector, siempre y cuando se apueste por la innovación, la profesionalización, la colaboración entre empresas y administraciones y políticas estables que miren más allá del corto plazo. Advierte, no obstante, de las consecuencias de no actuar, como la "pérdida de empleo, calles sin vida, debilitamiento del tejido social, fuga de población y un impacto directo en hostelería, turismo y servicios de proximidad".

Un mensaje claro

"El comercio y los servicios locales son esenciales para mantener viva Extremadura, y las asociaciones empresariales que integran la federación son un pilar fundamental para que sigan existiendo. El comercio extremeño no solo vende productos: sostiene empleo, cohesión social y la vida de nuestros pueblos y ciudades", remarca Fedacoex.

Es el mensaje final que quiere trasladar a los responsables públicos de cara a las elecciones autonómicas. Piden compromiso real, políticas de largo plazo y una escucha activa de las asociaciones empresariales y del conjunto del tejido comercial.

"Si queremos pueblos y ciudades vivas, necesitamos comercio y servicios de cercanía", resumen.