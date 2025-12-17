La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras reconocer una condena por violencia machista

La Junta de Extremadura ha procedido al cese del chófer de la presidenta, María Guardiola, tras reconocer el propio trabajador una sentencia "ya cumplida" por coacciones leves. El cese se produce después de que este mismo miércoles, el PSOE de Extremadura pidiera explicaciones por esta sentencia, cuestión que el PP aseguró estar comprobando y ante la que avanzó que habría un cese inmediato en caso de confirmarse.

Según han detallado fuentes populares, la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de dicha condena. Ha sido el propio trabajador quien, en la mañana del martes, ha informado a Guardiola mediante un correo electrónico y una posterior conversación telefónica, en la que "ha reconocido una condena por coacciones leves", ya cumplida, y ha pedido disculpas por no haberlo comunicado con anterioridad.

Tras este contacto, el trabajador se ha puesto de manera inmediata a disposición de la presidenta y, ante esta situación, la Junta ha procedido a su cese en el mismo día.

Denuncia del PSOE

En rueda de prensa, Rodríguez Osuna se ha hecho eco de una información publicada por El Plural que asegura que el chófer de Guardiola fue denunciado por acoso a su expareja. Tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, se le impuso una orden de alejamiento de seis meses y una condena de 30 días de trabajo en favor de la comunidad "que todavía no ha cumplido".

También se le retiró el permiso de armas y su nombre se ha incluido en el sistema VioGen, la herramienta del Ministerio del Interior para proteger a las víctimas de violencia de género que incluye el seguimiento y la prevención del riesgo.

"Parecería raro", ha ironizado Rodríguez Osuna, que después de lo que ha dicho Guardiola y en plena campaña electoral, mantuviera como personal eventual, elegido directamente por ella, a un condenado por maltrato.

"Quien tiene que hablar es María Guardiola, que aclare si esa noticia es verdad", porque ella en repetidas ocasiones, recuerda el portavoz socialista, ha defendido que tiene sus "principios feministas clarísimos".

"Cese fulminante"

"Si fuera verdad será cesado inminentemente en el día de hoy. No habrá más opción", había asegurado el número 2 del PP de Extremadura, Abel Bautista, en respuesta a las acusaciones del PSOE.

El dirigente popular ha afirmado que en su partido "ni se oculta, ni se meten en los cajones, ni se archivan las denuncias, ni ningún tipo de cuestión", y ha subrayado que cuando se detecta una situación de este tipo "se cesa fulminantemente, sea quien sea la persona".