Extremadura impulsa el talento joven: juegos, ilustraciones y camisetas con identidad propia

Camisetas que reinterpretan la tradición, ilustraciones con identidad propia o juegos de mesa inspirados en leyendas extremeñas. Estas son algunas de las iniciativas puestas en marcha por jóvenes creadores extremeños que han decidido emprender apostando por su tierra. Y precisamente a ellos se dirige la segunda edición de ‘Made by #Juventud Extremeña’, el programa impulsado por el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) que vuelve a poner el foco en el talento joven como motor creativo y cultural de la región.

Mesa con artículos de promoción de las marcas seleccionadas. / JUNTAEX

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha destacado este miércoles durante la presentación en una rueda de prensa en Mérida que esta iniciativa pretende situar en primer plano “a los jóvenes emprendedores extremeños, cuyas manos y mentes crean productos con alma y esencia de Extremadura”. Cabe destacar que en el acto también han participado la directora general del IJEX, Raquel Martín, así como los promotores de las marcas seleccionadas.

Durante su intervención, Bazaga ha destacado el carácter colaborativo del proyecto, pues esta concebido para generar sinergias entre jóvenes creadores y facilitar su proyección. “Con iniciativas como esta demostramos que Extremadura mira al futuro sin renunciar a sus raíces”, ha señalado. En esta segunda edición se han registrado 60 inscripciones de marcas y empresas jóvenes, de las que finalmente se han seleccionado cinco iniciativas. Para adquirir productos creados por estos emprendedores bajo la marca 'Made by #Juventud Extremeña, la Junta ha destinado 14.000 euros.

Los proyectos

Entre los proyectos elegidos se encuentra Little House Board Games, una editorial creada hace cinco años por los cacereños Fernando Campón y José Sánchez. Su propuesta, el juego de mesa Acontecenix, se inspira en leyendas y mitos de Extremadura. “Forma parte de una colección de juegos ambientados en una ‘casita hexagonal’, con 18 losetas, y fusiona el concepto de los videojuegos modernos con juegos de mesa sencillos, rápidos y accesibles”, ha explicado Campón. Para sus creadores, formar parte del programa supone “una oportunidad para darnos a conocer más en nuestra tierra”.

También ha sido seleccionada 4P Marketing, una agencia de publicidad fundada por el pacense Sergio Soriano, que ha ido ampliando progresivamente su cartera de servicios. “Empezamos ofreciendo pocos servicios y poco a poco hemos ido creciendo, sobre todo a nivel local”, ha señalado. En el último año, la empresa ha dado el salto al ámbito nacional, centrando su actividad en soluciones de merchandising y regalos promocionales, con una fuerte apuesta por la digitalización. Soriano ha agradecido al IJEX “la visibilidad y este espacio para poder expresarnos y darnos a conocer”.

"Veleile nace del miedo a olvidar de dónde venimos, el silencio que borra las raíces mientras sigo caminando. Por eso dibujo desde el corazón, que al final es la ilustración que he hecho, porque ese es el miedo que me empuja a fijar el trazo en aquello que me sostiene", ha trasladado la emprendora Inmaculada Carpio, natural de Peloche, y creadora de la marca de ilustración Veleile. "Ilustro la identidad que se hereda, la tierra que nos nombra y el origen al que pertenece. Desde el Instituto de la Juventud, con este proyecto, realizan una labor muy valiosa porque da voz a los jóvenes y abre un espacio para crecer", ha resaltado.

Otra de las marcas participantes es Achoclub, el proyecto de Laura Belmonte Pastor, natural de Valdecaballeros, que apuesta por camisetas que rinden homenaje a las expresiones, costumbres y símbolos que definen la identidad extremeña, reinterpretados desde una mirada contemporánea. “Intentamos homenajear lo que nos hace únicos, pero con una esencia moderna, porque somos historia, pero también queremos ser futuro, sin olvidar nuestras raíces”, explica. Para esta edición, Belmonte ha creado una camiseta inspirada en una escultura del Museo Vostell Malpartida, uno de sus primeros contactos con el arte.

Los criterios de selección han sido mostrar la identidad cultural de la región, la originalidad y la utilidad real como artículos de promoción del IJEX. Así, se ha seleccionado una camiseta que ilustra el obelisco de los coches del museo Vostell desde una interpretación contemporánea (Achoclub); un calendario semanal organizativo (4P Marketing); una ilustración de un corazón con elementos representativos de Extremadura de Veleile; y el juego de mesa Acontecenix, de Little House Board Games. Otras firmas finalistas han sido Memoria Mérida, Una mihina y Extremadura Curiosa.

Nueva imagen corporativa

La consejera ha animado a otros jóvenes a presentar sus propuestas a través del espacio habilitado en la web del IJEX, con el objetivo de que el programa siga siendo “una ventana abierta a nuevas oportunidades” para el talento joven de la región. Como novedad, ‘Made by #Juventud Extremeña’ estrena imagen corporativa, desarrollada en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. El diseño, creado por las alumnas Andrea Martín Fernández y Sandra Fernández Galván, busca conectar con el público joven y reflejar el espíritu del proyecto.

Bazaga ha recordado que esta iniciativa nació el pasado año para apoyar la creatividad y el emprendimiento juvenil. En su primera edición, que contó con una inversión de 9.000 euros y se presentó en Fitur, participaron las marcas Extremadura Curiosa, Unamihina y Memoria Mérida, cuyos productos se difundieron en distintas actividades del IJEX. Por su parte, la directora del IJEX ha destacado el trabajo "importante" que mantienen en redes sociales, al ser el medio por el que se comunican los jóvenes, con difusión sobre eventos en los que repartirán los productos mencionados y también realizarán sorteos para dar a conocer las marcas.