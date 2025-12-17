Sucesos
La Guardia Civil desarticula una red de estafas con pellets con ramificaciones en Extremadura
La operación nacional cuenta con 12 investigados en seis comunidades autónomas y más de 150 víctimas en toda España
El fraude supera los 200.000 euros mediante la suplantación de empresas del sector
La Guardia Civil ha dado un golpe definitivo a una compleja organización criminal dedicada a la estafa online mediante la venta fraudulenta de pellets. La operación, coordinada desde la Comandancia de Burgos, se ha saldado con doce personas puestas a disposición judicial, localizadas en diversos puntos del país, incluyendo la comunidad autónoma de Extremadura.
Los implicados, con edades comprendidas entre los 25 y 40 años, operaban de forma coordinada desde Extremadura, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Canarias. A este grupo se le atribuyen delitos de: estafa y blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, y delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
La investigación, denominada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), comenzó tras la denuncia de la empresa burgalesa Burpellet. Los estafadores crearon hasta 27 páginas web fraudulentas que suplantaban la imagen corporativa, marcas y datos mercantiles de empresas legítimas para engañar a los compradores.
Claves del fraude:
- Suplantación: Utilizaban el contenido y teléfonos de contacto de firmas reales para generar confianza.
- Ruta del dinero: El capital estafado se movía rápidamente entre 40 cuentas bancarias para dificultar su rastreo; parte del dinero terminaba en países del sur de África.
- Alcance: Se han contabilizado más de 150 perjudicados en toda España, aunque no se descarta que la cifra aumente conforme avance el proceso judicial.
Recomendaciones de seguridad
Dada la implicación de personas en la región y la existencia de víctimas en todo el territorio nacional, las autoridades instan a los extremeños a extremar las precauciones en las compras de combustible doméstico para el invierno.
Se aconseja desconfiar de precios excesivamente bajos o de portales que solo admitan el pago mediante transferencia bancaria, ya que suele ser el método preferido por estas redes para asegurar el cobro antes de que la víctima detecte el engaño.
Las diligencias y los presuntos autores ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
