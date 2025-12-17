Polémica por el viaje institucional de Guardiola a Japón: "El marido de la presidenta se pagó su billete"

A las puertas de las elecciones autonómicas del 21D, la campaña electoral en Extremadura suma una nueva polémica a cuenta del viaje institucional que la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, realizó a Japón el pasado mes de mayo. La misión tuvo un coste de 122.000 euros para las arcas públicas extremeñas y el portavoz del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido aclarar si en la comitiva de "21 altos cargos y eventuales" que acompañaron a la presidenta se incluyeron también "los gastos del viaje de su marido".

"El marido no formaba parte ni de la delegación de la Junta de Extremadura, ni del viaje oficial. El marido no viajaba de manera oficial con la Junta de Extremadura, se pagó su viaje, se pagó sus gastos", ha respondido tajante el secretario general de los populares, Abel Bautista. El número 2 del PP extremeño ha reiterado que la misión a Japón fue un "viaje oficial" y como tal, la Junta de Extremadura tiene "toda la documentación", que además ha sido aportada a la Asamblea de Extremadura.

Vídeo en redes

En rueda de prensa, Rodríguez Osuna se ha hecho eco este miércoles de la información publicada por el medio digital El Plural, que ha dado cuenta de un vídeo difundido en redes sociales en el que se ve "con claridad" a Guardiola y a su marido presenciando la actuación de un músico callejero durante este viaje a Japón. El Grupo Socialista en la Asamblea ya solicitó por escrito información sobre la misión institucional a la Junta de Extremadura, pero según El Plural, esta persona no aparece en el listado facilitado con los nombres de los "21 altos cargos y personal eventual" que formaron parte de la comitiva.

El portavoz del Comité Electoral del PSOE extremeño, Antonio Rodríguez Osuna, en rueda de prensa / PSOE DE EXTREMADURA

Rodríguez Osuna ha recordado que el objetivo de este viaje institucional fue promocionar el Festival Internacional de Teatro Clásico en la feria de Osaka y "presentar un evento de moda o a las distintas marcas de moda que vendían productos en Japón". El dirigente socialista ha señalado que su partido no cuestiona "quién acompaña a la presidenta de la Junta", pero sí ha considerado necesario aclarar si dentro de los 122.000 euros que ha costado el viaje se incluyó "el dinero del billete de su marido". "Que presente las facturas del viaje de su marido para acabar el debate", ha reclamado.

Posible querella

"Entiendo que algunos estén muy preocupados y muy nerviosos por lo que pueda pasar el domingo, más aún porque alguno se juega su futuro personal, del que depende también su futuro judicial y, por tanto, entiendo que estén nerviosos, pero esto tiene un límite", ha señalado Bautista tras pedir respeto para la presidenta y su familia. El también consejero de Presidencia añade además que esto podría ser un posible delito de injurias y calumnias y que, por tanto, la presidenta se reserva el derecho a interponer una querella.

La misión comercial fue organizada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y su equipo de atracción de inversiones Invest in Extremadura entre el 19 y el 25 de mayo, coincidiendo con la Semana de Extremadura en la Expo de Osaka 2025. Dentro de esta agenda se celebraron, entre otros actos, el seminario empresarial Extremadura as a destination for Japanese Investment in Spain en Tokio, con el objetivo de reforzar los lazos económicos y culturales entre ambos territorios y posicionar a Extremadura como un destino estratégico para la inversión extranjera directa.

Guardiola, durante la misión comercial a Japón el pasado mes de mayo. / Juntaex

Moda y festival de teatro

Guardiola también participó en un evento con 13 firmas de moda extremeña, que realizaron una sesión fotográfica en la Expo de Osaka 2025 para, según la presidenta, "presentar la vanguardia del diseño extremeño a la sociedad japonesa". En esa misma Expo se promocionó el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en un acto en el que participaron su director, Jesús Cimarro; el embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio; y el comisario general del Pabellón de España, José Andrés Torres Mora.

En el marco de este viaje, Guardiola también visitó la gigafactoría de AESC, la multinacional japonesa que pondrá en marcha la futura fábrica de baterías de litio de Navalmoral de la Mata. Allí fue recibida por el CEO de AESC en Japón, Shoichi Matsumoto, junto a otros responsables de la compañía y de Agustín Pertíñez, project director de AESC Spain.

Por parte de la Junta, acudieron el entonces secretario general de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz; el director general de Avante, Miguel Ángel Mendiano; la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor; y el coordinador de Invest in Extremadura, Alfonso Muriel.

"Compañía en tiempo libre"

En respuesta a la denuncia del PSOE, Bautista ha reconocido que la presidenta viajó acompañada por su esposo, que "se pagó sus gastos, su hotel y su comida". El dirigente popular ha reiterado que esta persona "no ha aparecido nunca, para nada" y que se podría estar injuriando y calumniando "a un señor que se ha pagado sus gastos, que se ha pagado su viaje y que acompaña a su mujer".

El secretario general del PP de Extremadura y cabeza de lista por Badajoz, Abel Bautista, atiende a los medios / PP DE EXTREMADURA

"El marido acompaña a la presidenta y además a mí me parece correcto que quiera pasar tiempo libre porque ya bastante se sacrifica la presidenta de no estar con sus hijos, con su familia, como para no poder ir el marido, pagándose su viaje de su bolsillo, a un viaje con la mujer", ha apuntado.

Bautista también ha criticado que se "pretenda jugar al empate con casos que no tienen absolutamente nada que ver", por lo que ha vuelto a pedir "cordura" y que en los últimos días de campaña no se embarre "ante la desesperación de algunos por su situación personal y su situación judicial".