El PP arremete contra Vox por Tierra de Barros y reclama una mayoría para Guardiola

El secretario general del Partido Popular de Extremadura y cabeza de lista por Badajoz a las elecciones extremeñas, Abel Bautista, ha apelado este miércoles al "voto útil" en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre para que María Guardiola logre una mayoría suficiente que le permita gobernar sin depender de pactos. El dirigente popular ha realizado estas declaraciones en Almendralejo, durante una visita a Bodegas Romale, donde ha defendido la gestión del Ejecutivo autonómico en el sector vitivinícola y ha arremetido contra Vox por su posición sobre el regadío de Tierra de Barros.

Bautista ha sostenido que Extremadura necesita un Gobierno "libre", sin estar "sometido a chantajes ni a bravuconerías", y ha pedido una "confianza mayoritaria" para el proyecto del PP, al considerar que en los últimos dos años y medio el Ejecutivo ha tenido que gobernar condicionado por otros apoyos parlamentarios.

Durante su intervención, el secretario general del PP extremeño ha puesto el foco en las políticas de apoyo al campo y ha señalado que el Gobierno de María Guardiola ha destinado 13 millones de euros al sector vitivinícola, con ayudas para la modernización de bodegas, la reestructuración del viñedo y la promoción exterior. A su juicio, esta inversión "está dando resultados" y tiene un impacto directo en la comarca de Tierra de Barros.

Regadío y críticas a Vox

En clave electoral, Bautista ha criticado la posición de Vox sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros, señalando que la formación ha condicionado posibles pactos postelectorales a la puesta en marcha de esta infraestructura. Según ha afirmado, Vox no respaldó los presupuestos regionales que incluían una partida de 20 millones de euros para el proyecto.

Bautista ha recordado que Vox tuvo competencias directas en esta materia durante la pasada legislatura, a través de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y que entonces no la impulsó.

El dirigente popular ha acusado a Vox de incurrir en una "falsedad" y ha defendido que el PP sí puede hablar del regadío "con credibilidad", al asegurar que el actual Ejecutivo se encontró una situación que ha calificado como una "estafa para los regantes" y ha trabajado en definir una hoja de ruta clara para su desarrollo, con respaldo presupuestario.

Quejas por el voto por correo

Bautista también ha denunciado que el Partido Popular ha recibido quejas de ciudadanos que han solicitado el voto por correo y que, al recibir la documentación en sus domicilios, no han encontrado la papeleta del PP, mientras que otras formaciones aparecen duplicadas.

Ante esta situación, ha anunciado que su formación denunciará estos hechos ante la Junta Electoral y ha pedido a los electores afectados que se pongan en contacto con las sedes del partido para solicitar la papeleta. Según ha señalado, el voto por correo "está en entredicho" y existe "poca confianza en su custodia", por lo que ha reclamado que se garantice que todos los partidos "tengan la posibilidad de ser votados".