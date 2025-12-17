Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados autonómicas 2026Resultados BadajozResultados Cáceres21D: Elecciones en Extremadura
instagram

Avance tecnológico y social

Un simulador digital ayuda a las familias extremeñas a saber si deben solicitar la dependencia

La herramienta ya se encuentra disponible tanto en la web de la Junta de Extremadura como en la web del SEPAD

La Junta de Extremadura pone en funcionamiento un simulador digital de valoración de la dependencia

La Junta de Extremadura pone en funcionamiento un simulador digital de valoración de la dependencia

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Consejería de Salud y Servicios Sociales, y la de Economía, Empleo y Transformación Digital, han puesto en funcionamiento un simulador digital de valoración de la dependencia, en el marco del Plan de Simplificación Administrativa Digital. Se trata de una herramienta orientativa, dirigida a los ciudadanos y a los profesionales, que facilita la posibilidad de realizar una autoevaluación de la situación de dependencia a través de un cuestionario sencillo y accesible.

A partir de las respuestas, el simulador ofrece una orientación inicial sobre si pudiera ser recomendable iniciar el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, ayudando a las personas y sus familias a tomar decisiones con mejor información desde el primer momento. La herramienta facilita una orientación homogénea, mejora la calidad de la información que se traslada a la ciudadanía y contribuye a una mejor coordinación entre los distintos niveles de atención social y sanitaria, evita desplazamientos innecesarios y ofrece un uso más eficiente de los recursos públicos.

El simulador constituye un instrumento de apoyo para los Servicios Sociales de Base de los ayuntamientos y para los trabajadores sociales del ámbito sanitario, especialmente de los centros de salud. La herramienta ya se encuentra disponible tanto en la web de la Junta de Extremadura como en la web del SEPAD.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura avanza en la transformación digital del sistema de atención a la dependencia, y en la construcción de una administración digital más sencilla, cercana y centrada en las personas, en línea con los objetivos de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
  2. Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
  3. Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
  4. El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
  5. La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
  6. El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
  7. La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
  8. El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)

La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

Assange denuncia a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado pese a que promueve una intervención militar en Venezuela

Assange denuncia a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado pese a que promueve una intervención militar en Venezuela

Una mesa redonda en Badajoz aborda la Navidad en la cocina tradicional extremeña

Una mesa redonda en Badajoz aborda la Navidad en la cocina tradicional extremeña

La Junta de Extremadura da el visto bueno a 561 ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

La Junta de Extremadura da el visto bueno a 561 ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

La Policía Local advierte de intentos de estafas a mayores en Don Benito

La Policía Local advierte de intentos de estafas a mayores en Don Benito

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

El grupo ‘American Jazz’ trae de vuelta a Frank Sinatra y la música del siglo XX

El grupo ‘American Jazz’ trae de vuelta a Frank Sinatra y la música del siglo XX

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo
Tracking Pixel Contents