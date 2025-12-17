Enseñanza superior
La UEx aprueba dos nuevas titulaciones de máster: dependencia y formación inclusiva
La Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres impartirá el Máster Universitario en Atención a la Cronicidad y Dependencia y el Centro Universitario de Santa Ana, en Almendralejo, el Máster Universitario de Diseño Universal para el Aprendizaje y Formación Inclusiva
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx), celebrado este miércoles de forma telemática, ha aprobado dos nuevas titulaciones que se ofertarán en la institución: : el Máster Universitario en Atención a la Cronicidad y Dependencia, que impartirá de manera semipresencial la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres, de la rama de Ciencias de la Salud, y el Máster Universitario de Diseño Universal para el Aprendizaje y Formación Inclusiva, que ofrecerá de manera virtual el Centro Universitario de Santa Ana en Almendralejo, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Durante la reunión, el rector Pedro Fernández Salguero ha informado de la aprobación por el Claustro de los nuevo Estatutos de la Universidad de Extremadura, adaptados a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que cambia principalmente la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y extiende a seis años el mandado del rector. En estos momentos la norma está a la espera de su ratificación por la Junta de Extremadura, para su posterior publicación en el DOE (Diario Oficial de Extremadura).
Las propuestas de los cursos de verano, hasta el 9 de marzo
Entre otros asuntos, el órgano de gobierno universitario también ha dado luz verde a la convocatoria de la XXVII Edición de los Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx que se desarrollarían durante el año 2026. Las propuestas pueden presentarse hasta el 9 de marzo.
Asimismo, se han ratificado 49 convenios del Servicio de Gestión de Transferencia de Resultados de Investigación (SGTRI) por un importe total que asciende a 439.537,93 euros, 46 convenios de cooperación educativa y 12 convenios de colaboración con otras instituciones.
Por otro parte, tamibén se ha aprobado la concesión de premios a los mejores expedientes y premios extraordinarios de doctorado.
