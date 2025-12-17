Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UEx aprueba dos nuevas titulaciones de máster: dependencia y formación inclusiva

La Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres impartirá el Máster Universitario en Atención a la Cronicidad y Dependencia y el Centro Universitario de Santa Ana, en Almendralejo, el Máster Universitario de Diseño Universal para el Aprendizaje y Formación Inclusiva

Una profesional junto a una persona dependiente.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx), celebrado este miércoles de forma telemática, ha aprobado dos nuevas titulaciones que se ofertarán en la institución: : el Máster Universitario en Atención a la Cronicidad y Dependencia, que impartirá de manera semipresencial la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres, de la rama de Ciencias de la Salud, y el Máster Universitario de Diseño Universal para el Aprendizaje y Formación Inclusiva, que ofrecerá de manera virtual el Centro Universitario de Santa Ana en Almendralejo, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Durante la reunión, el rector Pedro Fernández Salguero ha informado de la aprobación por el Claustro de los nuevo Estatutos de la Universidad de Extremadura, adaptados a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que cambia principalmente la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y extiende a seis años el mandado del rector. En estos momentos la norma está a la espera de su ratificación por la Junta de Extremadura, para su posterior publicación en el DOE (Diario Oficial de Extremadura).

Las propuestas de los cursos de verano, hasta el 9 de marzo

Entre otros asuntos, el órgano de gobierno universitario también ha dado luz verde a la convocatoria de la XXVII Edición de los Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx que se desarrollarían durante el año 2026. Las propuestas pueden presentarse hasta el 9 de marzo.

El Consejo de Gobierno de la UEx reunido de forma telemática este viernes.

Asimismo, se han ratificado 49 convenios del Servicio de Gestión de Transferencia de Resultados de Investigación (SGTRI) por un importe total que asciende a 439.537,93 euros, 46 convenios de cooperación educativa y 12 convenios de colaboración con otras instituciones.

Por otro parte, tamibén se ha aprobado la concesión de premios a los mejores expedientes y premios extraordinarios de doctorado.

