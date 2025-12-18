"Las protestas en Francia nos cuestan hasta 30.000 euros al día"

El sacrificio sistemático de rebaños para frenar la extensión de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad viral que afecta al ganado bovino, ha sido esta vez el principal motivo que ha detonado las protestas de los agricultores y ganaderos franceses. Desde hace días, los cortes de carreteras y las dificultades para la circulación ralentizan el tráfico rodado entre España y Francia a través de diversos pasos fronterizos. Unos puntos que cada día cruzan un centenar de camiones de Noriega Grupo Logístico. “Sí o sí tenemos que atravesar Francia para ir a cualquier punto de Europa”, apuntó ayer José Noriega, CEO de esta compañía extremeña. La carga más habitual que llevan estos camiones es mercancía de Amazon con destino al mercando francés, pero también a Alemania o Gran Bretaña.

Noriega Grupo Logístico

“Como ha sucedido en años anteriores, sí que nos está afectando. Y en estas fechas, que son de mucho volumen, pues más todavía”, incidió el responsable de esta firma, que cuenta con una flota de más de 450 cabezas tractoras. “Ahora mismo tenemos entre 25 y 30 camiones pasando por la frontera de Irún y Burdeos, que es donde está la situación más crítica y hay más piquetes”, señaló. Esta ruta concentra alrededor de un 80% del tráfico de vehículos fletados por este grupo empresarial entre ambos países. “Llevamos una semana encontrándonos con estos boicots y nos está impactando mucho. Parece que la mejor manera de protestar para todo el mundo es la carretera”, lamentó.

Algunos conductores han llegado a estar parados dos días y otros han esperado para intentar entrar a que llegase la noche. Eso “cuando los ha dejado la policía, porque también el Gobierno Vasco ha puesto limitación de circulación a los vehículos pesados”, esgrimió. El objetivo ha sido que no se acumularan muchos camiones ni en su territorio ni en la frontera, "por lo que los han estado parando antes de llegar a Vitoria". Las rutas han llegado a tardar en hacerse “de dos a cuatro días más de lo normal”, aclaró. “Todos los años ocurre la misma historia y el gobierno y la policía franceses los apoyan”, criticó.

Coste por vehículo

Noriega estima que el coste que estas protestas les causan oscila “entre los ochocientos y los mil euros diarios por camión afectado”, con lo que en total las pérdidas sumarían entre 20.000 y 30.000 euros por jornada. Unas pérdidas que vienen “de lo que dejamos de facturar por ese día y de lo que hay que pagar por la cuota de una tractora, de un remolque, del seguro del vehículo, amortización o los gastos del chófer, con Seguridad Social y sueldo… Todo eso hay que pagarlo diariamente”, enumeró.

Protesta en una carretera francesa, ayer miércoles. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

“Lo peor de todo esto es que el día que perdamos en el transporte no es recuperable nunca en la vida. Porque nosotros, si hoy paramos, mañana no vamos a facturar el doble. Un camión no puede hacer el doble de horario, sino el máximo que tiene estipulado por ley. Es un daño irrecuperable”, zanjó.