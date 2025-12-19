Conesa Group: medio siglo transformando tomate extremeño en sabor global

Conesa Group tiene su origen en el verano de 1976, cuando Manuel Vázquez Gimón funda —en el mismo lugar donde hoy se encuentra la fábrica central de Villafranco del Guadiana (Badajoz)— Conservas Vegetales de Extremadura. Desde entonces y hasta 2025, la compañía ha estado al frente de 50 campañas ininterrumpidas, transformando tomates de las vegas del Guadiana, Tajo y Guadalquivir en productos para la industria alimentaria: concentrados, dados, polvo o salsas terminadas.

De una campaña a un día

Con la idea de crecer en el mercado internacional y diferenciarse dentro del sector, Manuel Vázquez Gimón fue ampliando el tamaño de la empresa. En los inicios, se procesaba en una campaña lo que hoy se transforma en un solo día. Actualmente, con 1,4 millones de toneladas de tomate fresco por campaña, Conesa Group es el Nº1 europeo y uno de los cinco mayores transformadores de tomate del mundo.

Primeros tomates. Manuel Vázquez Gimón. / Conesa Group

Las cifras de Conesa / El Periódico Extremadura

11 fábricas, 70 países

La compañía ha pasado de 1 fábrica a 11 en tres continentes y exporta el 80% de su producción a 70 países. Además, es líder en la fabricación de tomate en polvo: el 49% de la producción mundial lleva su sello. Gracias a este recorrido, sus productos forman parte de millones de platos consumidos a diario en todo el mundo: desde el kétchup de hamburguesas hasta recetas de pasta o platos preparados.

Fábrica de Conesa 1976 / Conesa

Valores que no cambian

Sin renunciar a los principios que la vieron nacer hace casi cinco décadas —calidad, innovación y servicio—, Conesa Group mantiene también el valor de las personas y la familia como compañía 100% de capital familiar, dirigida hoy por la segunda generación. Cincuenta campañas de fidelidad a proveedores y clientes, y la ilusión de seguir sumando.

Feliz Navidad y próspero año 2026 de parte de Conesa Group.