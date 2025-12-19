Convocadas las oposiciones de la Junta con otras 1.195 plazas: el plazo de inscripción se abrirá el 12 de enero

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes las resoluciones por las que convoca las oposiciones a la Administración General de la Junta con un total de 1.195 plazas de personal laboral y funcionario (pertenecientes a las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023). También ha sacado las órdenes por las que se procede a la acumulación de estas plazas a las ya convocadas en diciembre de 2024, otras 449 (correspondientes a la ope de 2021) para las que ya se inscribieron unas 33.000 personas. En total, la acumulación de las convocatorias permite ofertar 1.644 plazas.

Una de las novedades de este nuevo proceso selectivo es que el plazo de inscripción para las personas que quieran participar en estas oposiciones no se abrirá al día siguiente de la publicación en el DOE, como es habitual, sino que comenzará el 12 de enero de 2025 y durará 20 días hábiles. Y se hará a través de medio digitales, a través de la plataforma web http://procesoselectivos.juntaex.es, por lo que se requiere el uso de DNI electrónico, certificado digital de persona física o tarjeta de empleado público.

Se trata de un procedimiento selectivo mediante concurso-oposición, en el que la fase de oposición suma hasta un máximo de 10 puntos y la fase de concurso, tres puntos.

Hace solo unos días la portavoz y consejera de Hacienda, Elena Manzano, aseguraba que esta esperada convocatoria se publicará "cuanto antes", pero no precisaba la fecha. Los exámenes de estas nuevas oposiciones convocadas hoy se celebrarán de forma conjunta con la convocatoria de diciembre de 2024, en la que ya están inscritas más de 33.000 personas y que inicialmente estaban previstos para el primer semestre de 2026.

Los ya inscritos no tendrán que volver a presentar solicitud

De esta forma, las resoluciones del DOE explican que los aspirantes que ya se hubieran inscritos para participar en las oposiciones convocadas en diciembre de 2024, no tendrán que volver a presentar su solicitud, aunque sí es importante que verifiquen que no tienen que subsabar fallos o que están incluidos en el proceso.

Para ello, según explican las órdenes del DOE, "con objeto de que las personas aspirantes que presentaron solicitud de participación en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 23 de diciembre de 2024 conozcan su situación en las mismas", se publicará al día siguiente, es decir este sábado, y con carácter meramente informativo, un listado en el que se incluirán las personas aspirantes que han presentado solicitud de participación hasta la fecha, identificando aquellas que presentan causas de exclusión, con indicación del motivo para ello y si son o no susceptible de subsanación. "La información contenida en el referido listado tendrá carácter meramente informativo, careciendo de efectos jurídicos vinculantes".

La nueva convocatoria, al detalle

Así, la nueva convocatoria publica este viernes está formada por 332 plazas de personal funcionario y otras 863 de personal laboral. En concreto, de personal funcionario se convocan:

-37 plazas para titulados superiores: de las categorías de Administración General (4), Arquitectura Superior (2), Arte (3), Biología (3), Ciencias de la Información (3), Empleo (6), Geología (2), Informática (4), Inspección sanitaria médica (5) y Veterinaria (5).

-54 plazas totales del Cuerpo Técnico: Biblioteconomía (9), Empresariales (8), Educación Social (5), Empresas y actividades turísticas (4), Enfermería-subinspección (9), Informática (4), ITA (4), ITI (7) y Salud laboral (6).

-14 plazas del Cuerpo Administrativo: Agente de Inspección de Consumo (2), Analista de laboratorio (6), Delineación (2) y Operador de informática (4).

-12 plazas de Cuerpo Auxiliar: Auxiliar de Informática (4) y Auxiliar de Laboratorio (8).

Por su parte, para el personal laboral la nueva convocatoria de oposiciones estará formada por:

-Seis plazas del Grupo I: todas de la especialidad de Psicología.

-30 plazas del Grupo II: Bombero forestal coordinador (5), Terapeuta ocupacional (10) y Trabajo Social (15).

-10 plazas del Grupo III: todas de Intérprete de lengua de signos.

-45 plazas del Grupo IV: para las categorías de Mecánico inspector (5) Oficial de conservación de carreteras (6), oficial 1 conductor (6), Oficial 1 de Mantenimiento (7), Oficial 2 Conductor (6) y Oficial 2 de Mantenimiento (7) y Operador de Demanda/Respuesta (8).

-16 plazas del Grupo V: Peón agrícola (8) y Peón general (8).