La DGT alerta de 406.000 desplazamientos en Extremadura en una Navidad de frío, lluvia y probable nieve en el norte

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes, 19 de diciembre, la Operación Especial de Navidad, que se prolongará hasta el 6 de enero de 2026 y en la que se han previsto alrededor de 406.000 desplazamientos por las carreteras extremeñas, en un contexto meteorológico marcado por el frío, las lluvias y un acusado descenso de las temperaturas.

Del total estimado, 243.600 movimientos corresponden a la provincia de Badajoz y 162.400 a la de Cáceres. El dispositivo incluye medidas especiales de regulación, ordenación y vigilancia por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con especial atención a los puntos conflictivos y a las vías con mayor intensidad de circulación.

Tres fases de la operación

La Operación Especial de Navidad se ha dividido en tres fases coincidiendo con los días de mayor movilidad. La primera fase se desarrolla entre el viernes 19 y el jueves 25 de diciembre, periodo en el que se han estimado 157.000 desplazamientos en Extremadura (94.200 en Badajoz y 62.800 en Cáceres).

La segunda fase se extiende del viernes 26 de diciembre de 2025 al jueves 1 de enero de 2026, con una previsión de 153.000 movimientos en la región, mientras que la tercera fase, del viernes 2 al martes 6 de enero, concentra 96.000 viajes, de los que 57.600 se producirán en la provincia pacense y 38.400 en la cacereña.

Lluvias, frío y posible nieve

El inicio de la operación coincide con la llegada del invierno astronómico y con un episodio de tiempo plenamente invernal en Extremadura, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El paso de varios frentes dejará precipitaciones en amplias zonas de la comunidad, más persistentes en el norte de la región, junto a un descenso generalizado de las temperaturas.

Durante el fin de semana, la inestabilidad se mantendrá, con chubascos repartidos y heladas en zonas del interior. La AEMET ha indicado que la cota de nieve descenderá hasta alrededor de los 1.000 metros, lo que aumenta la probabilidad de nevadas en áreas de montaña del norte de Cáceres y otras zonas elevadas.

De cara a Nochebuena y Navidad, la previsión apunta a un ambiente frío y lluvioso, con temperaturas por debajo de lo habitual para estas fechas y riesgo de nuevas precipitaciones, mientras que el carácter invernal podría prolongarse durante el resto de las fiestas.

Vías con mayor intensidad y obras

La DGT ha advertido de posibles retenciones por alta intensidad de tráfico en la autovía A-5 a su paso por Navalmoral de la Mata. Además, ha recordado la existencia de varios tramos en obras en fase de ejecución.

En la provincia de Badajoz, las actuaciones afectan a la N-432 Badajoz–Los Montitos (del pk 1,000 al 1,690), Los Montitos–Zafra (del pk 1,690 al 11,000) y a la N-502 en Castilblanco (del pk 205,000 al 206,000).

En Cáceres, las obras se localizan en la A-66, en el término municipal de Cáceres (pk 556,500 al 554,500 y del 550,900 al 551,600), así como en la N-110 en Cabezuela del Valle (del pk 370,500 al 373,000).

Recomendaciones de seguridad

👉 Planificar el viaje con antelación y consultar el estado de las carreteras y la meteorología antes de salir.

👉 Llevar toda la documentación en regla y realizar una revisión completa del vehículo, comprobando niveles de aceite, frenos, limpiaparabrisas, alumbrado, batería, dirección y neumáticos.

👉 Iniciar el desplazamiento habiendo descansado previamente y evitar conducir con fatiga o somnolencia.

👉 Mantener la atención al volante en todo momento y no utilizar el teléfono móvil ni el GPS mientras se conduce.

👉 No consumir alcohol ni drogas antes de ponerse al volante y prestar especial atención a los medicamentos incompatibles con la conducción.

👉 Adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y de la meteorología, sin imponer una hora fija de llegada al destino.

👉 Circular por el carril derecho en autovías y autopistas, mantener la distancia de seguridad y señalizar las maniobras con antelación.

👉 Utilizar siempre el cinturón de seguridad, el casco o los sistemas de retención infantil cuando corresponda.