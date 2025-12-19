Extremadura despide a su leyenda: El Periódico Extremadura homenajea a Robe con un póster exclusivo este sábado

La música y la cultura extremeña están de luto tras la partida de su figura más icónica. Tras el fallecimiento de Robe Iniesta el miércoles 10 de diciembre, las muestras de cariño y respeto no han dejado de sucederse. En este contexto de despedida, El Periódico Extremadura ha querido sumarse a los tributos al genio placentino con un regalo muy especial para sus lectores y seguidores.

Este sábado, junto con la edición en papel del diario, se entregará de forma gratuita un póster a todo color del artista. Se trata de una iniciativa que busca ofrecer a los fans un objeto de recuerdo de para honrar la memoria de quien cambió la historia del rock en castellano.

La imagen elegida para este homenaje es una potente fotografía capturada por el fotoperiodista Carlos Gil, quien logró plasmar la esencia y la fuerza de Robe sobre el escenario.

El diario ha querido realizar este tributo desde el máximo respeto y rigor. Por ello, tanto la familia del cantante como su productora, El Dromedario Records, han otorgado su autorización expresa a esta casa para la difusión de la imagen. Este gesto de colaboración subraya el deseo compartido de recordar a Robe a través de su arte y su legado visual.

"Es nuestra forma de agradecer a Robe todo lo que le ha dado a esta tierra y de acompañar a sus seguidores en este momento".

No pierdas la oportunidad de conseguir este documento histórico el próximo sábado en tu quiosco habitual.