Los extremeños gastan casi 400 euros al año en medicamentos, la cifra más alta del país

Extremadura se sitúa a la cabeza del gasto farmacéutico en España durante el año 2024. Según el último informe de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), cada extremeño invirtió una media de 393,8 euros en medicamentos mediante receta médica, lo que supone un 43% más que el promedio nacional. Esta cifra coloca a la región por delante de otras comunidades con alto consumo como Asturias (351,8 euros) y Castilla y León (345,4 euros), y muy lejos de los 233,2 euros registrados en Melilla.

A nivel estatal, el gasto farmacéutico ha experimentado un crecimiento sostenido. El coste por habitante en España se sitúa en 285,2 euros, una cifra que ha escalado un 39,9% desde el año 2013. En términos globales, el sistema público facturó más de 1.200 millones de envases, alcanzando una inversión total de 13.865 millones de euros.

Medicamentos genéricos. / AESEG - Archivo

Nuevos fármacos y genéricos

El informe destaca que la semaglutida (utilizada para la diabetes tipo 2) se ha convertido en el principio activo con mayor impacto económico, con más de 403 millones de euros facturados. Por otro lado, el paracetamol y el omeprazol se mantienen como los fármacos más dispensados en volumen de envases.

El Ministerio de Sanidad subraya el papel fundamental de los medicamentos genéricos, que ya representan el 57,6% de las presentaciones financiadas, reforzando la eficiencia del sistema. Asimismo, destaca el compromiso con las enfermedades raras: el 33% de los nuevos principios activos incorporados este año corresponden a medicamentos huérfanos.

Finalmente, la red de farmacias en España sigue creciendo, con un total de 22.207 oficinas que atienden una media de 2.189 habitantes cada una, consolidando a España como el tercer país con mayores ventas farmacéuticas de su entorno, solo por detrás de Alemania e Italia.