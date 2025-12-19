Los extremeños, entre los que más gastan en viajes: 77 euros al día

Los residentes en Extremadura se han situado entre los que más han gastado por día en sus viajes durante el tercer trimestre del año, con un desembolso medio de 77 euros diarios, solo por detrás de Canarias, según la Encuesta de Turismo de Residentes publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos generales, los extremeños han realizado 1,14 millones de viajes, lo que ha supuesto un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos desplazamientos han generado un gasto total de 447 millones de euros, un 1,8% más que en el tercer trimestre de 2024.

En cuanto a las pernoctaciones, los residentes en la región han alcanzado los 5,8 millones, con un crecimiento del 1,6% interanual. El gasto medio por viajero se ha situado en 392 euros, mientras que el gasto medio diario ha quedado fijado en 76,5 euros, una cifra que coloca a Extremadura entre las comunidades con mayor desembolso diario por origen.

Descenso de los viajes en el conjunto del país

A nivel nacional, los residentes en España han realizado 58,2 millones de viajes en el tercer trimestre, lo que supone un descenso del 3,6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Pese a ello, el gasto total ha alcanzado los 25.014 millones de euros, un 1,9% más, según los datos del INE.

Los viajes con destino nacional han bajado un 4,7%, mientras que los realizados al extranjero han aumentado un 4%. Los desplazamientos de ocio, recreo y vacaciones han descendido un 2,8%, las visitas a familiares o amigos un 2,2%, y los viajes por negocios u otros motivos profesionales un 18%.

Andalucía ha sido el principal destino de los viajeros españoles (17,3% del total), seguida de Cataluña (12,3%) y la Comunitat Valenciana (10,7%). Por origen, la Comunidad de Madrid ha concentrado el 18,9% de los viajes, por delante de Cataluña (17,1%) y Andalucía (15,3%).

El gasto supera los 25.000 millones de euros

El gasto medio diario en España se ha situado en 67 euros, con 55 euros en los viajes con destino interno y 111 euros en los realizados al extranjero. Por comunidades de origen, los mayores gastos medios diarios los han realizado los residentes en Canarias (84 euros), Extremadura (77 euros) y Galicia (76 euros), mientras que los más bajos se han registrado en la Región de Murcia, Castilla y León y el País Vasco.

Por destinos, los gastos medios diarios más elevados se han dado en Canarias, Baleares y la Comunidad de Madrid, y los más bajos en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.