Gallardo pide una movilización masiva para frenar los recortes y “blindar la sanidad pública” en el último día de campaña

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho este viernes un llamamiento a la participación masiva en las urnas de cara a las elecciones del próximo domingo, en unas declaraciones a los medios en Villanueva de la Serena, coincidiendo con el último día de campaña electoral.

El líder socialista ha señalado que los socialistas han desarrollado una campaña "limpia", "dando la cara" y donde los ciudadanos han podido observar que hay una "verdadera alternativa política a los recortes de la derecha". "Frente a esa campaña limpia, con propuestas, dando la cara, pues hemos visto una presidenta candidata del PP absolutamente ausente, fuera absolutamente de la realidad y todo parte porque iniciamos esta campaña electoral como consecuencia de un mandato, un mandato de Feijóo a Guardiola para hacer un experimento con Extremadura, para convertirnos en el laboratorio del frustrado liderazgo de Feijóo", ha asegurado.

"Solo hay dos modelos"

Ante ello, Miguel Ángel Gallardo ha planteado que en las elecciones de este domingo "solo hay dos modelos", el del PSOE y el de Guardiola, "que se ha escondido" y que se ha "montado a lomos de una mentira" que "ni siquiera ella se la cree".

Así, ha criticado que "sigue empeñada en despreciar la democracia" y ha considerado que da "cierta vergüenza ajena" escuchar cómo Guardiola sigue diciendo que "roban la democracia", en relación al robo de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos que, junto a 14.000 euros, contenía 124 votos para las elecciones de este domingo.

"Que la actuación de unos delincuentes comunes signifique robar la democracia, es que no entienden de la democracia. Realmente lo que creo que está ocurriendo es que a Guardiola no le salen los números y quiere deslegitimar nuestro sistema democrático", ha remarcado.

Como ha dicho, en su opinión, la candidata del PP intenta "desviar el tiro" también con las últimas informaciones sobre su conductor cesado al conocer que tenía una condena "por maltrato a su expareja", ha dicho, y sobre el alcalde de Navalmoral de la Mata, por lo que ha exigido explicaciones Guardiola, según recoge Europa Press.

"Los ciudadanos extremeños tienen que ir a votar el domingo sabiendo por qué tuvo un conductor, que además nos hemos enterado también que es su primo, que es su primo, enchufó a su primo de conductor y todavía no sabemos por qué lo ha mantenido ocho meses, ocho, ocho meses al lado suyo sabiendo que tenía una condena por maltrato a su expareja", ha cuestionado.

Ridículo nacional

Por ello, ha considerado que el "invento del pucherazo", con el que se está "haciendo el ridículo nacional", es consecuencia de que "quiere ocultar claramente cuál es el verdadero motivo por el que mantuvo a este conductor", a lo que ha unido la ocultación de un caso de "machismo" y "acoso" por parte del alcalde de Navalmoral de la Mata, actitud del PP que le recuerda, ha dicho, al caso de Nevenka Fernández en Ponferrada.

"Toda una clase dirigente, todo un partido político, el Partido Popular en Extremadura, ocultando los casos de machismo, de acoso del alcalde de Navalmoral, hasta que logra que una de sus concejalas acabe abandonando el Grupo Popular y se pase al grupo mixto", ha afeado.

Así, y ante este contexto, Gallardo ha vuelto a insistir en que existen dos opciones de cara al domingo en Extremadura, por un lado la de los que "han destruido los servicios públicos", en referencia al PP, y la de la "Extremadura del sí", que defiende el PSOE.

"Quiero ser presidente para muchas cosas, para recuperar el tiempo perdido, para blindar los derechos de los ciudadanos, pero fundamentalmente para que la joya de la corona, de lo que representa el esfuerzo de todos los ciudadanos para que nos podamos curar si estamos enfermos, no se convierta en un negocio y todavía es reversible. Y por eso apelo a que el próximo domingo la gente vaya a votar, que participe, que participe en masa, sabiendo que solo hay dos modelos, el modelo de las derechas y el modelo de los derechos", ha concluido.