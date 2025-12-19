21D: Elecciones en Extremadura
La coalición regionalista JXEL denuncia el "bochorno" de una "política manchada" en Extremadura
La formación Juntos por Extremadura-Levanta critica el "deterioro" del clima político en la recta final de la campaña, episodios que "dañan la confianza democrática en Extremadura"
Juntos X Extremadura-Levanta (JXEL) ha marcado en la recta final de la campaña electoral una clara distancia entre su proyecto político y el clima de deterioro que, a su juicio, rodea al bipartidismo en la región, agravado en los últimos días por episodios como el robo de votos por correo ocurrido en una localidad extremeña.
El candidato de la coalición, Raúl González, ha señalado que este tipo de hechos “generan bochorno entre los extremeños y dañan la confianza en la democracia”, y ha añadido que se trata de situaciones que “no deberían suceder nunca, y mucho menos en Extremadura”.
Política útil y limpia
Frente a este escenario, JXEL ha reivindicado una política “útil, limpia y centrada en el desarrollo de la región”, con el objetivo de mejorar el empleo, la educación, la sanidad y la calidad de vida de los extremeños. González ha afirmado que “mientras algunos se mueven en el barro, nosotros hablamos de gobierno, de gestión y de futuro”.
En este contexto, el candidato ha calificado de “clamor nacional” que el Partido Socialista mantenga como candidato “a una persona envuelta en asuntos judiciales”, una situación que, según ha dicho, supone “una vergüenza para nuestra tierra”. González ha apuntado que, del mismo modo que “muchos socialistas consideran que Gallardo no debería ser candidato”, desde JXEL han afirmado que “Extremadura merece algo mejor”, abriendo así la puerta “a todos los socialistas desencantados”.
Espacio regionalista
Desde la coalición regionalista han señalado que su proyecto ofrece “un espacio moderado, limpio y sin mochilas” donde, según han defendido, se puede depositar “con tranquilidad el voto progresista” en las elecciones del próximo 21 de diciembre. González ha indicado que el objetivo es “evitar que gobiernen las derechas” y “devolver la política al terreno de la responsabilidad y la decencia”.
Utilidad del voto
Asimismo, desde JXEL han recordado que las elecciones “se deciden por muy poco”. En este sentido, el candidato ha subrayado que están “a un puñado de votos de entrar en la Asamblea”, y ha advertido de que “si entramos, decide Extremadura; si no, deciden Madrid y los de siempre”, apelando así a la utilidad del voto regionalista.
La coalición ha insistido en que la obtención de un solo escaño propio “puede cambiar el tablero político”, condicionando leyes y presupuestos desde “una voz extremeña independiente”. “No hemos venido a ser muletilla de nadie, sino a defender a nuestra gente con dignidad y responsabilidad”, ha concluido González.
