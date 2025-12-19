La moda sostenible extremeña conquista la pasarela en pleno centro de Cáceres

Prendas usadas dos veces, olvidadas o incluso con la etiqueta aún puesta, que un día se depositaron en los contenedores rojos de Cáritas, han revolucionado este viernes el centro de Cáceres convertidas en moda de pasarela. La calle Pintores, uno de los centros neurálgicos del comercio urbano, ha cambiado su ritmo habitual de paseos y miradas que recorren los escaparates para acoger esta propuesta de economía circular. Desde el número 6, la tienda efímera Moda re- ha llevado por primera vez a la capital cacereña un desfile profesional con ropa reutilizada, reivindicando que la moda que ya existe también cuenta historias.

De conjuntos casuales a los más festivos, todos han tenido cabida bajo los focos que han iluminado durante la tarde el establecimiento situado a pie de calle. Encajes, vestidos con bordados, bufandas de pelo convertidas en las tan demandadas balaclavas, los clásicos estampados de cuadros o las icónicas chaquetas estilo 'old money' han desfilado en un evento abierto a la ciudadanía que ha transformado este espacio de 100 metros cuadrados en un escenario que ha contado con modelos profesionales y una distinción fundamental: el sello 100% extremeño. ¿El objetivo? Demostrar que la ropa puede tener vidas infinitas.

Un proyecto de 'made in' regional

Detrás de cada conjunto ha estado el trabajo de la diseñadora cacereña Ana Matesanz, quien, al frente de LAMATTE y LaSuiteRoom, ha reinterpretado las piezas desde una mirada creativa y cercana, adaptando prendas de distintas épocas a un lenguaje contemporáneo.

El desfile ha estado conducido por Patty Gruart, profesional con una amplia trayectoria en el sector de la moda. El inicio ha estado marcado por una pregunta clave: ¿Alguien por aquí lleva ropa de segunda mano? Y es que la presentadora ha hecho hincapié en que con ellas se puede dar la guinda a un buen outfit.

No ha faltado el refuerzo del carácter regional del proyecto, haciendo referencia a la apertura de los puntos de venta que han tenido lugar durante los últimos años en Extremadura y el acercamiento a la ruralidad, a través de una caravana que ha recorrido la comunidad de norte a sur para ofrecer una alternativa de consumo responsable.

Maquillaje, peluquería y cobertura

La iniciativa no es lo único extremeño, porque en el desfile han participado también la empresa cacereña Pérez Serradilla, responsable del maquillaje con propuestas sofisticadas y elegantes; la firma DEHESIA, encargada de la peluquería y especializada en productos naturales y ecológicos; y la productora audiovisual y de eventos Abstracto, que ha asumido la ejecución técnica y la cobertura en directo.

Más allá de lo estético, la propuesta ha querido lanzar un mensaje claro. No se trata de un desfile al uso, sino de un paso más dentro de una idea cada vez más interiorizada por parte de la ciudadanía: el estilo no tiene por qué estar condicionado por las tendencias, el consumo puede ser reflexivo y la reutilización puede convivir con la creatividad y la ruptura de estereotipos.

"Acabar con el perjuicio de que la ropa de segunda mano es fea"

"Tratamos de acabar con esos prejuicios que se tienen sobre la ropa de segunda mano, de que es fea, sucia, vieja o está rasgada", ha señalado Miguel Ángel Martín, gerente del proyecto. Ha añadido que "no hace falta vestirse completamente de ropa de segunda mano", sino que se pueden incorporar pequeñas piezas al armario habitual y replantearse los hábitos de consumo. "Cada vez somos más quienes miramos el mundo con otros ojos y no podemos mirar hacia otro lado", ha afirmado, en referencia al impacto ambiental y social de la industria textil.

Las prendas que se han mostrado en el desfile proceden íntegramente de las tiendas de Moda re- y han sido recuperadas de armarios de distintos puntos de España. Algunas de ellas, incluso, superan el siglo de antigüedad. En total, se han presentado 28 looks construidos a partir de una cuidada selección con valor estético y contemporáneo.

Martín ha subrayado la importancia de distinguir entre reutilizar y reciclar. De los cerca de 47 millones de kilos de ropa que la red recoge cada año, una parte vuelve al mercado como prenda de vestir, mientras que otra se transforma en nuevos materiales, como hilaturas o paneles acústicos, dentro de un modelo de economía circular que busca reducir al mínimo el paso por vertedero.

Pintores, origen del emporio de la moda cacereña

El gerente también ha destacado el impacto social del proyecto en Cáceres, donde la apertura de una segunda tienda ha permitido constatar una creciente aceptación del modelo, especialmente entre la población más joven. "No es solo una cuestión de precio, sino de conciencia y de tendencia", ha afirmado, aludiendo también al papel de la iniciativa en la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, en colaboración con Cáritas.

La iniciativa ha partido de REMUDARTE, empresa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, y se enmarca en la colaboración entre Inditex y Cáritas Española dentro del programa "Inditex Empleo Igualdad de Oportunidades 2025", orientado a la generación de empleo social y a la promoción de la igualdad de oportunidades para colectivos vulnerables.

Y todo desde la icónica Pintores, que fue en su origen emporio de la moda cacereña, con Dioni y la sombrerería Terio como emblemas, y que ha vuelto a demostrar que, cuando de ropa se trata, hasta una calle se puede remudar para volver a vivir con esplendor la vida de pasarela que un día tuvo.