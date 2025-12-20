122 de los 124 afectados por el robo en Correos han votado de nuevo

Un total de 122 de los 124 electores que se vieron afectados por el robo han podido ejercer nuevamente su derecho al voto de cara a los comicios autonómicos de este domingo 21 de diciembre tras las acciones extraordinarias emprendidas por Correos.

Tras subrayar que "el resto de votantes ya han sido contactados por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto nuevamente", Correos ha explicado este sábado que este hecho se vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca y se atribuye a delincuencia común.

Resolución de la Junta Electoral

Cabe señalar que ha sido a través de una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz que se ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo.

Oficina de Correos de Fuente de Cantos. / Google

En aplicación de dicha resolución, explica Correos, se activó "de inmediato" un operativo especial para asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho.

"Correos continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales", ha asegurado la empresa.

"Había que denunciarlo"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha asegurado este sábado que el planteamiento de su partido ante el robo en una oficina de Correos en Extremadura en el que, además de dinero se llevaron 124 votos, que "no es de pucherazo".

"Había que denunciar lo ocurrido, que afectaba a algo tan importante como el derecho al voto de 124 personas que querían hacerlo y que tenían que hacerlo, porque es su derecho, en las mejores condiciones de seguridad y de libertad", ha afirmado en declaraciones recogidas por Efe.

La vicesecretaria nacional del PP, Carmen Fúnez / PP

Reacción del PSOE

En declaraciones desde Ciudad Real, Fúnez ha defendido el planteamiento de su partido con una respuesta "clara" ante lo sucedido. La dirigente popular ha felicitado a la Guardia Civil por haber llevado a cabo "una acción tan rápida e inmediata" para "dar luz" a lo sucedido en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz).

No obstante, ha criticado la reacción del Gobierno y del PSOE al señalar que "lo raro no es que el PP denunciase ese hecho, sino que no lo denunciase el Partido Socialista". "Desde el Gobierno nadie, nadie, nadie dijo nada de algo tan importante como que se robe una oficina de Correos y se extraigan de allí 124 votos", ha incidido.