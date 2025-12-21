El PP dobla en votos al PSOE en Mérida en las elecciones de Extremadura pese al papel de Osuna como valedor de Gallardo

El PP de María Guardiola ha vuelto a ganar en Mérida 14 años después, y lo ha hecho por una amplia mayoría. Los populares han logrado doblar en votos al PSOE a pesar del papel que ha tenido Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de la capital extremeña, como valedor y alma de la campaña de Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista. Con el 100% escrutado, los resultados por candidatura han arrojado también un importante auge de Vox y Unidas por Extremadura.

El Partido Popular ha obtenido 12.609 votos en la capital extremeña, casi 3.000 más que en los últimos comicios autonómicos, aumentando en diez puntos porcentuales su resultado. El PSOE ha sufrido una gran bajada, pero ha logrado quedar en segunda posición: ha perdido la mitad de sus votantes y ha bajado 20 puntos. De las 12.278 papeletas que obtuvieron hace dos años, han bajado a 6.151.

Todo ello a pesar de que Antonio Rodríguez Osuna, portavoz del Comité Electoral del PSOE en Extremadura, ha defendido en todo momento a Miguel Ángel Gallardo a lo largo de la campaña electoral. Uno de los momentos en los que más lo ha demostrado fue apenas hace cuatro días, cuando compareció en rueda de prensa para criticar la ausencia de María Guardiola en la campaña electoral, afeando su negativa a participar en debates, entrevistas en radios y medios de comunicación.

Resto de partidos

Además del PP, los grandes vencedores en estas elecciones han sido Vox y Unidas por Extremadura. La formación ultraderechista de Óscar Fernández ha obtenido 5.135 votos (2.000 más que en 2023), mientras que el partido liderado a nivel regional por Irene de Miguel ha subido cinco puntos y ha conseguido 3.986 papeletas. Juntos por Extremadura-Levanta ha conseguido 200, Nuevo Extremeñismo 193, Pacma 188, Ciudadanos 125, Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo 88 y Por un Mundo más Justo 80.

Es la primera vez que los populares vencen en la capital regional en 14 años, desde la última vez que ganaron las elecciones autonómicas. La última vez que ganaron fue en 2011, cuando José Antonio Monago llegó a la presidencia de la Junta de Extremadura. Fue en una votación más reñida, donde el PP ganó por 2.400 votos. Lograron 14.656, mientras que su rival (que fue Guillermo Fernández Vara) se quedó en 12.296.

Antonio Rodríguez Osuna, antes de votar este domingo. / Javier Cintas

Desde entonces, comicios tras comicios, los socialistas han vencido con holgura, incluso arrasado, en la capital. En 2015 conquistaron 4.000 votos más, y en 2019 más de 8.000, dejando a los populares en unos números muy bajos. En las últimas elecciones, a pesar de que María Guardiola se convirtió en presidenta con el apoyo de Vox, perdió en la ciudad emeritense por 3.000 votos.

Área metropolitana

Por otro lado, el área metropolitana de Mérida, feudo históricamente socialista, ha cambiado de color con respecto a las últimas elecciones. En prácticamente todos los municipios de la zona en 2023 venció el PSOE. Aljucén y Trujillanos fueron los dos únicos donde ganó el PP. Pero la historia ha cambiado casi por completo y ahora el partido de Guardiola ha teñido de azul la práctica totalidad de las localidades de este entorno. Solamente permanecen como últimos pueblos socialistas Torremayor (donde apenas han ganado por 19 votos), Arroyo de San Serván (con el 42% de los votos), Torremejía (con un 38%) y San Pedro de Mérida.

Tras Mérida, Calamonte es el segundo municipio de mayor población del área metropolitana (6.162 habitantes). Allí ha ganado el PP con casi 1.400 votos, y le ha seguido bastante de cerca el PSOE (que se ha desplomado en casi nueve puntos porcentuales). Vox y Unidas Por Extremadura han logrado aumentar sus puntos, quedando por delante la formación morada.

La Garrovilla es otro municipio con datos reseñables. También ha vencido el PP, detrás está el PSOE y después Vox. En las últimas elecciones autonómicas que se celebraron en la localidad, hubo un gran porcentaje de personas que optaron por Ciudadanos. Sin embargo, este año se han diluido por completo y no han logrado votos.

Y, por último, hay que destacar El Carrascalejo, uno de los pueblos con menos habitantes de la región (apenas 80). El PP ha logrado triplicar en votos al PSOE, y ha obtenido las mismas papeletas que todos los partidos de la oposición juntos. Los populares han obtenido 30 votos, los socialistas nueve, Vox otros nueve y Unidas doce.

Mérida y su entorno se han transformado. De la mayoría socialista en el año 2023, se ha pasado a una amplia victoria de María Guardiola en uno de los puntos clave de la región al tener una de las áreas metropolitanas de mayor población.