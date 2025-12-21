Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025
instagram

21D: Elecciones en Extremadura

Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura pero no dimite

Los órganos internos del partido analizarán "en los próximos días" la continuidad de su secretario general: "Lo que menos me preocupa es mi futuro político", afirma

Vídeo | Batacazo socialista en Extremadura: Gallardo no dimite a pesar del descalabro del PSOE

Vídeo | Batacazo socialista en Extremadura: Gallardo no dimite a pesar del descalabro del PSOE

Rocío Entonado Arias

Mérida

Noche amarga para el PSOE de Extremadura, que esta noche electoral cosecha su peor resultado histórico con 18 diputados en la Asamblea. Miguel Ángel Gallardo reconoce que los resultados son "muy malos" para su partido y avanza la convocatoria urgente de la Ejecutiva regional este lunes para poder analizar los datos "con claridad".

Gallardo, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez, no dimite y se pone a disposición de los órganos internos del PSOE. "Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", ha afirmado sobre su renuncia a la secretaría general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents