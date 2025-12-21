Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura pero no dimite

Noche amarga para el PSOE de Extremadura, que esta noche electoral cosecha su peor resultado histórico con 18 diputados en la Asamblea. Miguel Ángel Gallardo reconoce que los resultados son "muy malos" para su partido y avanza la convocatoria urgente de la Ejecutiva regional este lunes para poder analizar los datos "con claridad".

Gallardo, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez, no dimite y se pone a disposición de los órganos internos del PSOE. "Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", ha afirmado sobre su renuncia a la secretaría general.