Resultados elecciones autonómicas en Extremadura 2025: quién ha ganado las elecciones en Mérida este 21D

Extremadura vive este 21 de diciembre unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Mérida dan un viraje a los resultados. Este 21D marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de ambas cabeceras), no solo anticipaba un resultado ajustado, sino que proyectaba un escenario de gobernabilidad marcado por una profunda división social y política en Extremadura. Más allá del reparto de escaños, los datos revelaron una comunidad prácticamente partida en dos bloques ideológicos, con una distancia mínima entre quienes apuestan por una mayoría de derechas y quienes prefieren una alternativa progresista.

Durante los últimos 15 días, los políticos han mantenido sus agendas repletas de actos públicos en busca de convencer a aquellos votantes que todavía tuvieran dudas con la participación de los dirigentes nacionales que se han traslado a Extremadura para apoyar a sus candidatos.

Resultados elecciones autonómicas por provincias

De hecho, 890.967 extremeños han podido votar en las elecciones anticipadas a la Asamblea de Extremadura de este 21 de diciembre, una cifra que ha crecido en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.