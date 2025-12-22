Abascal no descarta que su partido entre en el Ejecutivo extremeño y Feijóo le recuerda que no es su adversario

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la decisión sobre los pactos para formar gobierno en Extremadura corresponde ahora a la presidenta en funciones y candidata del PP, María Guardiola, tras las elecciones autonómicas del pasado domingo, y ha dejado abierta la posibilidad de que su partido entre en el Ejecutivo autonómico.

“Ahora la pelota está en el tejado de la señora Guardiola”, ha afirmado Abascal en una rueda de prensa celebrada en la sede nacional de Vox en Madrid, donde ha subrayado que “es el PP el que tiene que elegir”, ya que dispone de varias opciones para revalidar el Gobierno, entre ellas pactar con el PSOE o con Vox.

Abierto a “muchas posibilidades”

El dirigente de Vox ha insistido en que su partido no se cierra a ninguna fórmula de acuerdo si el PP opta por pactar con ellos. “No estamos cerrados a ninguna posibilidad”, ha señalado, aunque ha preferido no adelantar posiciones hasta que los populares muevan ficha.

“A lo único que estamos cerrados es a que no se produzca el cambio en Extremadura y a que los votos y los votantes de Vox no sean respetados, sean invisibilizados o sean traicionados”, ha advertido Abascal, que ha recalcado que ese es el “límite” de su formación en las negociaciones.

En este contexto, ha subrayado que existen diferencias respecto a otros escenarios autonómicos, como la Comunidad Valenciana, ya que en Extremadura Vox ha más que duplicado su representación, pasando de cinco a once diputados.

Rechazo a una mera abstención

Fuentes de Vox han señalado que, a la vista del resultado electoral, Guardiola no puede aspirar únicamente a una abstención de sus diputados para ser investida presidenta, pese a que el PP sume más escaños que PSOE y Unidas por Extremadura juntos.

Abascal ha destacado que las urnas han demostrado que el PP no ha logrado su objetivo de no depender de Vox, mientras que los extremeños han expresado, a su juicio, que quieren “más del doble de Vox”.

“No es felicitable”

El líder de Vox ha confirmado que no ha felicitado a Guardiola por su victoria electoral y ha justificado esta decisión en los resultados obtenidos por el PP. “No, yo no querría felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox y los extremeños le han dicho dos tazas”, ha ironizado.

Abascal ha acusado a la presidenta en funciones de actuar con “soberbia” y de haber sido “incapaz de dialogar” con Vox para alcanzar un acuerdo presupuestario durante la legislatura.

Críticas por los ataques a Vox

El dirigente de Vox también ha reprochado a Guardiola haber llamado “señoros” a los diputados de su partido y no haber utilizado ese término con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de haberse convertido en “un peligro para las mujeres españolas” por cuestiones como la excarcelación de agresores sexuales o la política migratoria.

En este sentido, ha advertido de que si el PP quiere “seguir aplicando políticas socialistas” puede pactar con el PSOE, o con la izquierda si desea mantener políticas de “feminismo extremo”. “Si el PP reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, ahí está Vox”, ha afirmado.

Abascal ha valorado los comicios extremeños como una derrota del PP en sus objetivos y como una “debacle” del PSOE, al que ha vinculado con lo que ha denominado “la mafia de Sánchez”, que a su juicio está “colapsando” y amenaza con provocar un colapso del Estado.

Feijóo dice que los resultados "no admiten lecturas interesadas"

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes responsabilidad a Vox tras los resultados obtenidos en las elecciones de Extremadura, que ha calificado de "claros", y ha recordado que el principal adversario político de la formación de Abascal no es el PP, sino un Gobierno sustentado, a su juicio, en la “mentira y la corrupción”.

Feijóo ha señalado que el resultado de los comicios extremeños "no admite lecturas interesadas" y ha asegurado que ha puesto en marcha una dinámica electoral que tendrá continuidad en otras comunidades, como Aragón, donde ha afirmado que el Partido Popular avanza con fuerza.

"Sentido de Estado"

Durante su intervención ante la junta directiva nacional del PP, Feijóo ha subrayado este lunes que el mensaje de las urnas ha sido rotundo y ha defendido que todas las fuerzas políticas deben actuar conforme a ese mandato ciudadano, apelando de forma explícita a Vox para que actúe con "proporcionalidad" y "sentido de Estado" en este nuevo escenario.

El dirigente popular ha iniciado su intervención ante la junta directiva nacional de su partido felicitando a la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por una victoria que ha calificado de "incontestable", que sitúa al PP como primera fuerza política en la comunidad, por encima del conjunto de la izquierda, y que amplía de forma significativa la distancia con el PSOE.

Asimismo, ha dirigido una advertencia a los socios de Pedro Sánchez, a quienes ha acusado de sostener un proyecto político marcado por la corrupción, y ha señalado que quienes continúen apoyándolo asumirán las consecuencias políticas y el desgaste que ello conlleva.