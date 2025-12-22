El descalabro del PSOE deja fuera de la Asamblea de Extremadura a históricos dirigentes socialistas

La debacle del PSOE en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre ha provocado que numerosos socialistas con trayectoria en la política extremeña se hayan quedado fuera de la nueva Asamblea de Extremadura tras obtener el partido solo 18 escaños. Los socialistas han perdido 10 diputados respecto a la anterior legislatura y han visto mermado especialmente su peso en la provincia de Badajoz, donde han pasado de 16 a 10 escaños.

Una de las ausencias más destacadas es la de José María Vergeles, consejero de Sanidad durante la pandemia, que llegó a pugnar por la secretaría general del PSOE en 2024, aunque sin conseguir avales suficientes para disputar la carrera al propio Gallardo y Lara Garlito. Tampoco ha obtenido acta Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida y uno de los principales apoyos de Miguel Ángel Gallardo en el proceso orgánico del PSOE de Extremadura.

Blanca Martín, última por Cáceres

Junto a ellos, Ana María Fernández, que ha sido designada miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y que en los últimos plenos de la legislatura ha asumido un mayor protagonismo como portavoz en materia de Educación, no ha logrado escaño en la nueva Cámara. Miriam García Cabezas, exconsejera de Educación y Cultura, también ha quedado fuera de la Asamblea tras el retroceso socialista en la provincia pacense.

En la provincia de Cáceres el PSOE ha logrado ocho diputados, frente a los 12 de la legislatura anterior. Blanca Martín, hasta ahora presidenta de la Asamblea de Extremadura, ha sido la última en obtener representación. No han conseguido revalidar el acta ni Nayara Basilio ni María Del Pilar Pérez.