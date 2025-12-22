El frío helará Extremadura en la semana de Navidad

La primera semana de las fiestas navideñas en Extremadura estará marcada por una notable inestabilidad y un ambiente puramente invernal. Según las previsiones del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, recogidas por Europa Press, la región experimentará un carrusel de cambios.

Según del Campo, el ambiente navideño será frío, con temperaturas diurnas por debajo de 10ºC en buena parte del interior de la Península e inferiores a 5ºC en la mayor parte del interior. En muchos puntos, estos valores térmicos diurnos estarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para esta época del año.

Así, se espera la llegada de precipitaciones a lo largo de este martes, que serán débiles o localmente moderadas. La cota de nieve se situará en esta jornada entre los 1.100 y los 1.400 metros, y habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se situarán en siete grados en Badajoz y cinco en Cáceres, mientras que las máximas rondarán los 15 y los diez en sendas capitales de provincia, respectivamente.

El día de Nochebuena las temperaturas mínimas sufrirán un descenso, mientras que las máximas irán en ascenso en el norte y este o en ligero descenso en el resto. Habrá heladas débiles en el norte montañoso y en algunas zonas dispersas de la comunidad.

Más frío en Navidad

Para la jornada de Navidad, el jueves 25 de diciembre, el termómetro seguirá bajando, y las capitales de provincia marcarán dos (Badajoz) y un grado (Cáceres) de mínima.

No se descartan este día lluvias débiles y la cota de nieve podrá descenser hasta los 800 metros. Los primeros copos de nieve caían ya este pasado fin de semana en algunos puntos de la región, como Monesterio, Sierra de Gata o Tornavacas.

De cara al viernes 26 de diciembre, la predicción de la Aemet es de precipitaciones dispersas, temperaturas en descenso y heladas débiles. La cota de nieve seguirá en descenso hasta los 700 metros.