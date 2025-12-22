Guardiola buscará el apoyo de los grupos para volver a gobernar tras una victoria «incontestable»

A pesar de no haber logrado la mayoría absoluta que deseaba para poder gobernar en solitario, convertirse en la ganadora de las elecciones autonómicas con 29 escaños, uno más que en las anteriores, le ha valido a María Guardiola para sacar pecho de su gestión, sentirse fuerte para pedir apoyo al resto del resto de partidos y celebrar el resultado por todo lo alto. «Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones, ha ganado la gestión, la seriedad y la sensatez. El PP es el primer partido político en nuestra región», ha defendido esta noche la líder del PP extremeño arropada por su equipo y numerosos militantes.

«Las urnas han dicho claramente que no haya un bloqueo a Extremadura, tenemos la confianza mayoritaria para continuar con el cambio iniciado en 2023», ha defendido. En este sentido, ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los partidos para tratar de conformar un gobierno «estable y fuerte». «Los extremeños han rechazado los bulos, la corrupción y el bloqueo. Asumimos la responsabilidad de formar gobierno y es lo que queremos», ha manifestado.

«Apelo a la responsabilidad, que es lo que tienen que tener ahora los líderes de los partidos políticos después de abrir las urnas», ha trasladado. En esta línea, ha añadido que ahora los grupos «tendrán que decir qué es lo que quieren hacer con el Gobierno de Extremadura, con el futuro de la región». «Claramente hemos ganado las elecciones porque así lo han querido los extremeños», ha reiterado Guardiola.

A preguntas de los medios sobre si tenía pensado hablar con el líder de Vox, Santiago Abascal, para tratar de formar Gobierno, ha dicho que no lo hará, sino que responde a este hacer es una «lectura sosegada». «Tienen que reflexionar y no bloquear», ha reiterado. En este punto, ha recordado que ya acordaron un pacto de gobernabilidad. «Yo no tengo líneas rojas, acordamos 60 medidas sensatas con Vox y si quieren trabajar en esa línea me van a encontrar», ha asegurado. «No estoy aquí para asegurarme un sillón, solo he venido a trabajar por mi tierra», ha enfatizado la dirigente popular.

Seguir dialogando

«Estamos aquí por una situación de bloqueo que se produjo cuando negociamos los presupuestos y la lectura de las urnas las tienen que hacer todos los grupos políticos, que tendrán que ver si ponen por delante sus siglas o Extremadura. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y sigo en esa posición», ha recalcado Guardiola, que durante toda su intervención ha dado muestras de su deseo de tender la manos a los grupos para volver a ser la jefa del Ejecutivo extremeño.

Guardiola también ha defendido la convocatoria electoral, pese a no lograr la mayoría: «Esta es una victoria absolutamente incontestable y, por tanto, ha merecido la pena. Se le ha dado la voz a los extremeños». Sobre si habrá que repetir los comicios en caso de no lograr un acuerdo para su investidura, Guardiola ha señalado que esta no es una cuestión que haya que preguntarle a ella: «Lo único que quiero es que esta situación de bloqueo termine cuanto antes y por eso voy a volver a sentarme con todos los grupos políticos», ha subrayado.