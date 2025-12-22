María Guardiola arrasa en la ciudad de Cáceres y el PSOE solo logra ganar en un distrito de Aldea Moret

María Guardiola ha logrado uno de los resultados electorales de mayor contundencia en Cáceres, su ciudad. Los populares han logrado más de la mitad de los votos emitidos entre todos los distritos, sumando un 50,05% del total. Una cifra más que significativa en un municipio en el que, a pesar de que ya había resultado ganadora hace dos años, ha vuelto a mostrar su confianza al PP. Suma más votos que el resto de las formaciones políticas que han concurrido a las elecciones juntas. En concreto, el PP tiene 25.587 votos, el PSOE 8.507, Vox 7.642 y Unidas por Extremadura logra 6.959.

Pero resulta más llamativo aún el mapa de colores. Toda la ciudad es azul, excepto un pequeño resquicio en un distrito de Aldea Moret, en la parte noroeste. Allí, el PSOE ha sumado 186 votos, aunque ha perdido doce puntos porcentuales. La mayor subida ha sido la del partido Vox, que supera el centenar de papeletas. El PP apenas logra subir 0,1 puntos con 91 votos. Esta zona noroeste de la barriada, tradicionalmente obrero, ha sido el único que se ha mantenido fiel al PSOE. Sin embargo, en el resto del barrio de Aldea Moret el PP sí ha vencido. Eso sí, con una diferencia poco notable. Lo que más se ha notado ha sido el porcentaje de abstenciones, que no baja del 50% en toda esta zona. Vox ha crecido sustancialmente en todos los distritos.

Todas las demás zonas de Cáceres son populares, algunas con una amplia diferencia. Por ejemplo, La Sierrilla, el R-66, Moctezuma o Nuevo Cáceres. En La Sierrilla (que es el punto de mayor renta por hogar de la ciudad), el PSOE se ha visto relegado a la tercera posición tras el ‘sorpasso’ de Vox y el PP ha arrasado. 539 votos ha obtenido Guardiola allí, triplicando a su inmediato perseguidor (Vox) y quintuplicando a los socialistas. En el R-66 se han producido resultados similares, también con la formación ultraderechista de Óscar Fernández Calle como segunda.

La zona de Moctezuma y Los Fratres se ha mantenido fiel a Guardiola, y en algunas zonas el PSOE se ha convertido hasta en la cuarta fuerza más votada por el incremento también de Unidas por Extremadura. Por ejemplo, en el entorno de la plaza de Noruega (donde el PSOE tiene su sede local), se han visto superados por PP, Podemos y Vox, un golpe fuerte para los socialistas. Nuevo Cáceres es otro de los puntos en los que el PP ha obtenido un magnífico resultado y ha superado el 50% de las papeletas obtenidas. El PSOE ha sido el segundo excepto en la parte sur, por detrás de la Policía Nacional, donde Vox le ha arrebatado ese segundo lugar.

Pero lo cierto es que no han sido las únicas zonas en las que el Partido Popular ha ganado con holgura. Lo ha hecho también en Maltravieso, Casa Plata, Vistahermosa, San Francisco, Cabezarrubia, Virgen de Guadalupe, Cánovas, La Madrila, Santa Clara o Montesol.

Es más que llamativo el otro 'sorpasso' en la ciudad. Unidas por Extremadura ha superado al PSOE y ha logrado la segunda plaza en toda la zona centro de Cáceres y el casco histórico, excepto en la zona de Santa Clara, San Justo y San Blas.

Las zonas en las que más igualado estuvieron las votaciones fue en Llopis-Ivorra y Las 300. La victoria popular también ha sido incontestable en esa zona, pero en la mayoría de los distritos de esta zona lo lograron por apenas una veintena de votos.