El PP gana las autonómicas en Trujillo, con fuerte subida de Vox y desplome del PSOE

El 21D ha dibujado un nuevo escenario político en Trujillo. Con el 100 % del escrutinio completado a las 22:50 horas, el Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada en el municipio, aunque pierde apoyo respecto a las anteriores autonómicas, en una jornada marcada por el fuerte ascenso de Vox y el acusado retroceso del PSOE.

El PP obtiene el 44,13% de los votos, con un total de 1.955 papeletas, lo que supone una bajada de 3 puntos porcentuales y 388 votos menos que en 2023. Pese a este descenso, los populares conservan una amplia ventaja y consolidan su primera posición en la ciudad.

Vox protagoniza el mayor crecimiento electoral y se sitúa como segunda fuerza política en Trujillo, con el 22,39 % de los votos y 992 apoyos, lo que representa una subida de 15 puntos porcentuales y 604 votos más que en la anterior cita autonómica.

Por su parte, el PSOE registra uno de sus peores resultados en el municipio. Los socialistas caen hasta el 21,71%, con 962 votos, perdiendo 14 puntos y 801 papeletas, lo que les hace descender a la tercera posición. Esto a pesar de ser Trujillo la ciudad natal de la candidata número 4 del PSOE en la provincia de Cáceres, María Curiel.

En cuarto lugar se sitúa Unidas por Extremadura, que alcanza el 8,32% de los votos y 369 apoyos, con una mejora de 3 puntos porcentuales. El resto de candidaturas obtiene resultados residuales, todas ellas por debajo del 1%, aunque algunas incrementan ligeramente su respaldo.

En cuanto a la participación, votó el 61,77% del censo, mientras que la abstención se situó en el 38,22%, con 2.789 personas que no acudieron a las urnas. En total se contabilizaron 4.380 votos, de los cuales 78 fueron nulos (1,73%) y 50 en blanco (1,12%).

Los resultados del 21-D confirman así una reconfiguración del mapa político en Trujillo, con un claro retroceso del bipartidismo tradicional y un avance significativo de nuevas opciones, en un contexto de participación moderada.