Acciona empieza a inyectar a la red energía procedente de la planta de biomasa de Logrosán

Acciona Energía ha comenzado a inyectar a la red energía renovable procedente de la planta de biomasa de Logrosán (Cáceres), con una potencia de 50 megavatios (MW) y que producirá 380 gigavatios al año, evitando la emisión de más de 187.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Según señala en nota de prensa la compañía, esta cifra es comparable a retirar de la circulación a unos 60.000 vehículos de combustión o plantar 9.000 árboles. El consumo anual de la planta está estimado en 275.000 toneladas métricas de biomasa al año, procedente mayoritariamente de residuos forestales y su recogida contribuirá a una gestión activa del monte, reduciendo la carga de combustible y, con ello, el riesgo de incendios en la zona y, sobre todo, su virulencia.

Recuerda que fue adjudicataria de la construcción, operación y mantenimiento de la planta de biomasa de Logrosán en la tercera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, lo que garantiza un precio de venta de la electricidad que la planta produzca durante 20 años.

También detalla que la biomasa es una fuente de energía renovable, gestionable y síncrona, capaz de operar de forma continuada y de aprovecharse en momentos de picos de demanda, por lo que aporta inercia y estabilidad a la red. Además, indica que es una de las fuentes energéticas que más empleo generan, impulsando el desarrollo rural y la dinamización de cadenas de valor locales.

Empleo durante la construcción

Durante la fase de construcción, la planta de Logrosán generó más de 400 puestos de trabajo, y la operación y el mantenimiento de la planta requerirán unos 30 empleos directos en plantilla.

A ello se suman los más de 900 autónomos y pymes de los sectores agroforestal y del transporte que participarán en la cadena de valor, de los que unos 200 empleos directos están vinculados a la valorización de podas, monte bajo y residuos forestales, cifra equivalente a disponer de unos 200 "bomberos forestales" trabajando todo el año en tareas de gestión y prevención forestal en la región.

La compañía fue pionera en el sur de Europa con la puesta en marcha de la planta de biomasa de Sangüesa (30 MW) en 2002, a la que siguieron las instalaciones de Briviesca (16 MW) y Miajadas