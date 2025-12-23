La concejala de Navalmoral aclara que nunca ha acusado al alcalde de ningún delito y lamenta las "interpretaciones"

La concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Paula González Morato, ha aclarado que "en ningún momento" ha acusado al alcalde, Enrique Hueso, de "ningún delito" ni de "conductas de tipo delictivas".

A través de un comunicado, ha salido al paso de "titulares manipulados con una finalidad quizás electoral" que desvirtúan los motivos en los que argumentó su marcha del equipo del gobierno y del grupo municipal del PP, y que han derivado en un "linchamiento mediático que dista mucho de la realidad, quizás con fines oportunistas".

La edil señala que le duele que algo que nació desde una "experiencia humana se haya desvirtuado hasta convertirse en interpretaciones que no reflejan la realidad y que están afectando a muchas personas". "Yo solo quise proteger mi dignidad, no hacer daño a nadie", apostilla.

"Respeto y aprecio" por el alcalde

Asimismo, expresa que "siempre" ha tenido "respeto y aprecio" por el alcalde como responsable institucional. "Confié en él hace dos años, y mi único deseo es que se siga trabajando por y para Navalmoral, sin más especulaciones que empañan todo, y que dificultan la normalidad para desempeñar tan importante labor, como lo es gestionar un municipio", asegura.

La noticia de este presunto trato machista fue divulgada por un medio nacional en la última semana de campaña, asegurando que el PP extremeño había ocultado la denuncia de la concejala, tras tener acceso a un documento y a un audio que revelarían los intentos de la edil por informar a la cúpula del partido y las evasivas de la dirección regional del PP. A raíz de la publicación, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, negó que tanto él como la presidenta de la formación, María Guardiola, tuvieran conocimiento de la situación