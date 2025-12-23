Convalidado el decreto que amplía las ayudas por los incendios en Extremadura

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura ha convalidado este martes la modificación del decreto que regula las ayudas por los incendios forestales del pasado verano para llegar a más territorio y beneficiarios y duplicar su dotación. El texto ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE y Vox -este último ha solicitado sin éxito su tramitación como proyecto de ley- y la abstención de Unidas por Extremadura.

La consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga, ha sido la encargada de exponer el decreto-ley 7/2025, de 18 de noviembre, por el que se modifica otro aprobado el pasado septiembre, que también establecía medidas en materia preventiva de incendios forestales.

Según ha explicado, con él se incluye también a El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado como municipios beneficiarios, se amplía la tipología de empresas que pueden optar a las ayudas, se aumenta la dotación de estas de 300.000 a 666.000 euros, y se establece un nuevo plazo de solicitud.

Se protege el empleo

Con ello, ha destacado Bazaga, se evita el cierre de establecimientos, se protege el empleo local y de la cadena de proveedores y servicios, y se impulsa la cohesión social, consolidando la imagen de Extremadura "como destino verde y sostenible".

La consejera en funciones ha destacado además que es la primera vez que la Junta de Extremadura arbitra ayudas para el sector turístico afectado por los incendios.

Críticas por la tardanza

Tanto PSOE como Vox y Unidas por Extremadura han recriminado al Gobierno que estas modificaciones llegan tarde. En el caso de la confluencia de izquierdas -se ha abstenido porque cree que el decreto se debe debatir "con todas las garantías" y para que las ayudas lleguen "cuanto antes" a sus destinatarios-, su diputado Joaquín Macías ha pedido al próximo Ejecutivo regional que "se tome en serio" el cambio climático y aborde medidas de prevención.

Por Vox, Ángel Pelayo Gordillo ha considerado una "falta de respeto" que el Ejecutivo regional aprobara la modificación del decreto "en plena campaña electoral" y ha tildado las medidas de "insuficientes".

La socialista Piedad Álvarez, por su parte, ha propuesto la creación de un fondo de contingencias para emergencias climáticas y ha exigido al Ejecutivo que trabaje en medidas preventivas, mientras que el popular José Ángel Sánchez Juliá ha resaltado que este decreto demuestra que el Gobierno de María Guardiola "no ha parado de trabajar".