El Gobierno amplía el convenio de modernización a 7 regadíos extremeños que suman 42,4 millones de inversión

El Gobierno ha ampliado el convenio de modernización de regadíos con nuevas obras de interés general para las que efectuará una aportación de 96,8 millones de euros. De ellos, más de 21 millones corresponden a siete nuevos proyectos a desarrollar en Extremadura que suman una inversión de 42,4 millones de euros.

La ampliación del acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) incluye una adenda que contempla la ejecución de 23 actuaciones que, además de en la comunidad extremeña, se desarrollarán en Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Para todas ellas el ministerio aportará 87,5 millones de euros.

También se recogen varias actuaciones del tercer periodo intercampaña 2025-2026 del plan de actuación para la reparación de diferentes capítulos de infraestructuras ejecutadas y afectadas por vicios ocultos por importe de 9,3 millones de euros, según ha informado este martes el Ministerio.

Las obras en la región

De las siete obras extremeñas comprendidas en esta ampliación, solo una está en la provincia de Badajoz, aunque es la que tiene un montante más elevado. Se trata de la fase II de la modernización de las infraestructuras generales de la Comunidad General de Regantes del Canal de Orellana, con 15 millones, de los que 7,5 corresponderán a la aportación del Seiasa. Los otros seis proyectos son de modernización de regadíos tradicionales de montaña en la comarca del Valle del Jerte: el de la Comunidad de Regantes (CR) San Jorge en Navaconcejo, obras presupuestadas en 7,16 millones de euros; el de la CR de Tornavacas (3,66 millones); Barrado (4,65 millones): Jerte (8,42 millones); Valdastillas (2,53 millones); y Piornal (1,02 millones).

Inversión total en España

La inversión total en nuevas infraestructuras sumará 258 millones de euros con la cofinanciación de fondos europeos (83,8 millones de euros) y de las comunidades de regantes (86,6 millones), según un comunicado remitido desde el Ministerio de Agricultura.

Las 12 nuevas actuaciones localizadas en Andalucía cuentan con una inversión de 141,3 millones de euros; junto a 3 en Castilla y León (64,2 millones); 7 en Extremadura (42,4 millones) y 1 en Castilla-La Mancha (10 millones de euros).

El ministerio ha reiterado su compromiso con la modernización de regadíos en la política agraria del Gobierno de esta legislatura porque "el riego sostenible es la base del presente y el futuro de las producciones agrícolas".