La Junta abrirá el 1 de enero el plazo de solicitud de las ayudas de 2.000 euros para enfermos de ELA

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la convocatoria para la concesión de las ayudas económicas de 2.000 euros a las personas empadronadas en la región diagnosticadas de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que se podrán solicitar a partir del 1 de enero y durante todo 2026. SE han destinado 200.000 euros a este fin durante el próximo año.

Se trata del segundo año que la Junta de Extremadura concede estas ayudas directas que ayudan a cubrir las necesidades básicas de estos pacientes. La cuantía se mantiene en 2.000 euros por persona, aunque la intención de la administración era duplicarla hasta los 4.000 euros en el borrador de presupuestos regionales de 2026, que no llegó ni a debatirse en la Asamblea de Extremadura.

El formulario para la solicitud y sus anexos figuran en la resolución del Diario Oficial de Extremadura de este martes. La solicitud se podrá presentar a través del punto de acceso general electrónico de la Junta y en las oficinas del sistema de registro único extremeñas y está dirigida a la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Llamamiento al Gobierno central para abonar las ayudas de 10.000 euros

Tras esta publicación, la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha vuelto a hacer este martes un llamamiento al Gobierno estatal para que implemente las ayudas estatales de 10.000 euros para los enfermos de esclerosis comprometidas tres años después de la aprobación de la Ley ELA: "que acometa lo necesario para su tramitación porque aún no se ha recibido el dinero y no podemos proceder a ese pago", ha solicitado.

Y también ha reclamado al Gobierno central que declare exentas estas ayudas "porque si no lo hace estas ayudas tributarán". Solicita así que "tengan el tratamiento fiscal que merecen".

La consejera ha recordado que Extremadura ha aprobado una deducción para "que nadie pague por estas ayuda" y también una bonificación en la cuota "que anula la tributación efectiva".