Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural
La Junta da un nuevo paso para construir el centro de preservación genética de la perdiz roja en Navalmoral de la Mata
El centro se ubicará en una parcela del Centro de Formación Agraria moralo y será una "herramienta estratégica" para conservar la pureza genética y mejorar las poblaciones de perdiz roja. Se prevé que alcance las 500 parejas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado este martes un nuevo paso administrativo para la creación del Centro de referencia para la preservación de la pureza genética de la perdiz roja (Alectoris rufa) en Extremadura.
En concreto, se ha aprobado la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto, por un importe de 16.666 euros para la anualidad de 2026, con un 75% de financiación a través de fondos Feader de la Unión Europea.
El centro se ubicará en una parcela del Centro de Formación Agraria de Navalmoral de la Mata y será una "herramienta estratégica" para conservar la pureza genética y mejorar las poblaciones de perdiz roja, una especie cinegética "emblemática y de alto valor ecológico y socioeconómico", básica en la cadena trófica del ecosistema mediterráneo y clave para la alimentación de depredadores.
Los números: 14.000 huevos y 9.000 ejemplares por temporada de cría
El centro, impulsado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, dispondrá de una granja de producción de ejemplares autóctonos y se prevé que albergue unas 500 parejas.
La producción media anual rondará los 14.000 huevos y los 9.000 ejemplares por temporada de cría, según informa la Junta en nota de prensa.
- El tercer premio de la Lotería Nacional cae en la administración más antigua de Badajoz
- Mercadillo navideño de la plaza Alta: 'funciona, pero tiene que cuajar
- El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge el rastrillo solidario en el que 'siempre toca'
- La Noche de los Deseos regresa a Badajoz el 27 con 3.000 farolillos biodegradables
- Badajoz gana 30 hectáreas tras debatir con Mérida los límites de sus términos municipales
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- Bamba, de Gambia a Badajoz en busca de su final feliz
- Adiós a las salpicaduras y el traqueteo: la plaza más céntrica de Badajoz y varias calles renuevan el pavimento