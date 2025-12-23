Retribuciones
Manzano reconoce un "problema técnico" y asegura que la subida salarial de 2025 a los empleados públicos extremeños llegará "a más tardar" en enero
Explica que el programa informático no permite generar dos nóminas en una misma mensualidad, lo que está dificultando el pago este mes del incremento del 2,5% con carácter retroactivo pendiente de este año, pero garantiza su cobro
La portavoz del Ejecutivo y consejera en funciones de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha señalado esta mañana que «a más tardar en enero» los 50.000 empleados públicos de Extremadura tendrán en sus manos la subida salarial del 2,5% pendiente con carácter retroactivo desde el pasado enero de 2025, que se aprobó la pasada semana junto con otro incremento del 1,5% para 2026 que llegará sí o sí en enero.
Así lo ha asegurado tras ser preguntada por la llegada del dinero correspondiente a este 2025, que aún no se ha ingresado en las cuentas de los empleados públicos. Antes esto, Manzano ha reconocido que el problema para abonar el incremento de este año en este mes de diciembre es "técnico". Ha señalado que el programa informático no permite generar dos nóminas en una misma mensualidad, puesto que ya se habría abonado el 17 de diciembre la correspondiente al salario del mes.
Aun así, la portavoz ha señalado que desde la Junta están trabajando desde entonces para poder realizar ese segundo pago con la subida de 2025 en este mes de diciembre, aunque por ahora no ha sido posible. "A más tardar se va a pagar en enero, no solo el 2,5% con efectos retroactivos del 1 de enero de 2025, sino también el 1,5% de 2026", ha insistido.
Aprobada hace una semana por el Consejo de Gobierno
Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana al incremento salarial del 2,5% de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% para 2026, para los empleados públicos de la Junta de Extremadura, un 4% en total, lo que tendrá un impacto global de 110,5 millones de euros en las arcas autonómicas: 68,5 millones de la subida de 2025 y otros 42 millones de toda la anualidad de 2026.
