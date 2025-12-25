Extremadura se crece en los Goya: el estudio Glow lleva cinco producciones a la carrera por la 40ª edición

El estudio extremeño Glow, con sede en Almendralejo, ha logrado situar cinco de sus producciones entre las candidatas a los premios Goya, que celebrarán su 40ª edición el próximo 28 de febrero en Barcelona. Se trata de tres largometrajes y dos cortometrajes de animación, un resultado que refuerza la presencia del cine extremeño en la principal cita del sector en España.

En concreto, han aspirado a la nominación los largometrajes 'Decorado', dirigido por Alberto Vázquez; 'Tierra de nadie', de Alberto Pintó; y 'Ya no quedan junglas', de Luis Gabriel Beristáin. A ellos se han sumado los cortometrajes 'El corto de Rubén', dirigido por José María Fernández de Vega, y 'El estado del Alma', de Sara Naves, ambos inscritos en la shortlist de Mejor Cortometraje de Animación.

Once categorías para 'Decorado'

Entre los títulos presentados, 'Decorado' continúa ampliando su recorrido tras haber obtenido recientemente el premio a Mejor Largometraje de Animación en los Forqué, una de las principales alegrías para el cine extremeño en estos galardones. La película, dirigida por Alberto Vázquez, ha sido coproducida por Glow, Abano Producións, Uniko Estudio Creativo y Sardinha em Lata.

El largometraje ha quedado inscrito en once categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Película de Animación y Mejor Dirección de Producción, esta última para Pilar Díaz Pardo, que junto a José María Fernández de Vega ha aspirado también a la nominación individual al Goya, un hecho que el estudio ha considerado "todo un hito".

Otros largometrajes en liza

Junto a 'Decorado', otros dos largometrajes coproducidos por Glow figuran entre los aspirantes. 'Tierra de nadie', en colaboración con Esto también pasará, Bowfinger Pictures, RTVE y Canal Sur, ha sumado 19 inscripciones, mientras que 'Ya no quedan junglas', coproducida junto a Esto también pasará, Bowfinger Pictures, SBD Films, CreaSGR y LKS Next Legal, ha alcanzado 15 candidaturas.

Largometraje 'Tierra de nadie' / Cedida

'Tierra de nadie', dirigida por Alberto Pintó, plantea un relato de tensión ambientado en un contexto de violencia y crimen organizado, con una mirada realista sobre sus protagonistas. Cuenta con un reparto encabezado por Luis Zahera, Karra Elejalde y Jesús Carroza. Su participación en los elegidos para los Goya refuerza la proyección nacional del estudio extremeño dentro del cine de acción y suspense.

'Ya no quedan junglas' dirigida por Luis Gabriel Beristáin, desarrolla un relato de suspense y acción con un trasfondo social, centrado en la violencia y sus consecuencias. El film cuenta con un reparto coral encabezado por Antonio de la Torre y Luis Tosar. Su presencia también consolida la participación de Glow en producciones de gran formato dentro del cine español contemporáneo.

Fotograma de 'Ya no quedan junglas'. / Cedida

'El corto de Rubén'

'El corto de Rubén' es una producción propia de Glow, dirigida por José María Fernández de Vega y escrita por Mary Cruz Leo. El trabajo narra la historia de Javier, un apasionado del cine que se lanza a rodar su primer cortometraje y que, durante el proceso, se encuentra con personajes estrafalarios que han acabado transformando su proyecto y su forma de entender la creación.

El cortometraje acumula una amplia trayectoria internacional, con selecciones en festivales como el Flickers Rhode Island International Film Festival y el Palm Springs Animation International Film Festival (Estados Unidos), ambos calificadores para los Oscar, además de la Semana de Cine de Medina del Campo, el Festival de Cine de Madrid o el Festival Cinema Ibérico de Badajoz.

Fotograma de 'El corto de ruben'. / Cedida

Asimismo, ha sido distinguido como Mejor Corto de Animación en certámenes como el Festival de Cine de Comedia de Cuenca, el Festival Internacional de Sax, el Concurso K-Lidoscopi de Cullera, el Certamen Nacional de Cortos de Astorga y el Tri-Cities International Film Festival (Estados Unidos), además de recibir el Premio al Mejor Guion en el Festival de Tarazona y el Moncayo.

'O Estado de Alma'

Por su parte, "O Estado de Alma", dirigida y escrita por Sara Naves, es una coproducción entre Glow y la compañía portuguesa Sardinha em Lata. El corto aborda la salud mental a través de su protagonista, Alma, que experimenta cada día una transformación física diferente como reflejo de sus emociones.

Fotograma de 'O estado del alma'. / Cedida

La obra ha sido seleccionada en más de treinta festivales internacionales y ha recibido reconocimientos como el Premio Especial del Jurado en el Festival de Animação de Lisboa, el Best New Talent del Concurso Internacional ANIMAYO de Las Palmas y el Grand Prix del Aichi International Women’s Film Festival, en Japón.

Un año clave para el estudio

Desde Glow subrayan que 2025 ha sido "un año muy importante", ya que sus producciones "no solo se están viendo en todo el mundo, sino que han conseguido multitud de reconocimientos", lo que supone, según ha declarado el coproductor de Decorado, José María Fernández de Vega, "un impulso para seguir trabajando. Y lo mejor está por llegar".

Los nominados oficiales a la 40ª edición de los premios Goya se darán a conocer el próximo mes de enero, con la gala prevista para el 28 de febrero en Barcelona.