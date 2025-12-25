Pipper, el perro influencer, presenta la primera guía para viajar con mascotas por Extremadura

Pipper se ha convertido en el perro más famoso de España por ser el primero en dar la vuelta al país como un turista más e incluso protagoniza su propio programa en La 2 de Televisión Española. Ahora vuelve a la carretera con una una guía que recogerá los rincones de Extremadura. El proyecto, impulsado por la Junta de Extremadura en colaboración con su guía, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo, reunirá los mejores rincones de la región junto a alojamientos, restaurantes, rutas senderistas, atracciones turísticas y transportes que admiten mascotas.

En los últimos meses, Pipper y Gabilondo han recorrido alrededor de 25 destinos extremeños para elaborar la guía, que pretende ver la luz en diciembre. "En Extremadura nos ha sorprendido todo. No te imaginas que pueda haber tantos kilómetros de playa de interior. Para alguien que viene del norte, como nosotros, llegar allí te sorprende muchísimo", comenta Gabilondo.

Extremadura, entre las regiones más 'pet friendly' de España

El periodista vasco ha constatado que Extremadura es una de las regiones más abiertas al turismo con mascotas, con un 43% de alojamientos que las aceptan, frente al 27% de media nacional. "La oferta es impresionante", subraya. También destaca medidas pioneras, como la posibilidad de subir con perros pequeños en brazos y sin bozal en los autobuses urbanos de Badajoz, algo que "solo permiten una veintena de ciudades españolas".

La guía incluirá un listado por comarcas de bares, cafeterías y restaurantes donde se puede comer con perro. "Hemos pedido a bares, cafeterías y restaurantes que nos digan si aceptan mascotas y cada día llegan respuestas", explica Gabilondo. Además, ha distribuido un manual práctico para negocios hosteleros sobre cómo ser ‘dog friendly’, para despejar dudas y ofrecer consejos sobre convivencia y normativa actual, porque se ha encontrado con negocios que creen que está prohibido admitir mascotas. "Años atrás no se podía, pero eso ya cambió y actualmente es el dueño del bar o del restaurante quien decide si pueden acceder".

200 perros extremeños como embajadores

Otro de los atractivos del proyecto será la participación ciudadana. En la guía se incluirán más de 200 fotografías enviadas por seguidores de Pipper en redes sociales, en su mayoría extremeños. "La gente ha mandado unas imágenes magníficas, las hay muy artísticas y más sencillas, pero todas muestran un lugar de atractivo turístico y además complementan algunos destinos que no hemos visitado. Se ve una radiografía de casi toda la región a través de ellas y es muy bonito, porque al final va a ser un trabajo conjunto de muchísimas personas", añade.

Barcos turísticos, monumentos y muchas rutas

Durante el recorrido, Pipper y su dueño han visitado Cáceres, Badajoz y Mérida, así como Trujillo, Plasencia, Guadalupe, el Parque Nacional de Monfragüe, el Valle del Ambroz, Sierra de Gata, La Vera, el Jerte, Las Hurdes, La Siberia, Montánchez o Tentudía, entre otros enclaves. "El atardecer desde el castillo de Montánchez o el de Cancho Roano son de los más impresionantes que hemos visto", confiesa Gabilondo.

También destacan experiencias como los barcos turísticos del Tajo Internacional y La Siberia -que ofrecen rutas desde varios embarcaderos-, o la visita al Conventual de San Benito en Alcántara. En la provincia de Badajoz, descubieron una de sus grandes joyas arquitectónicas, el Castillo de Luna en Alburquerque, una fortaleza de finales de la Edad Media que destaca por su imponente estructura defensiva. En Jerez de los Caballeros, descubrieron "un municipio volcado en promoverse como destino 'pet friendly', con museos que admiten mascotas".

Entre encinas, estrellas y cielos limpios

Uno de los lugares que más les sorprendió fue Entre Encinas y Estrellas, en Fregenal de la Sierra, un complejo pionero en turismo rural y astronómico en plena dehesa. "Alojan telescopios de aficionados de todo el mundo y por las noches hay divulgadores acreditados que te enseñan el cielo con punteros láser y telescopios. Fue una experiencia increíble", relata. También realizaron observaciones astronómicas en La Garganta, en el Valle del Ambroz: "Por la noche escuchas la fauna, sientes la naturaleza y de repente ves pasar por encima de tu cabeza la Estación Espacial Internacional y te lo van explicando. Es alucinante".

Aunque La Vera y el Jerte son dos de las comarcas con más proyección en la región, han descubierto los tesoros escondidos: "Llegar a La Siberia y encontrarte semejante paisaje de agua es brutal. En Las Hurdes o Sierra de Gata también; la cantidad de riachuelos, pozas y cascadas… una pasada".

La región es conocida por la infinidad de rutas naturales, y Pipper y Gabilondo las han hecho casi todas: "Hemos ido al Cerro de Tentudía, la cumbre más alta de Badajoz, al pueblo más alto de Extremadura, Piornal, donde está el famoso Museo de Jarramplas se puede visitar con perro".

Un símbolo de turismo responsable

Desde mayo de 2018, Pipper ha recorrido más de 70.000 kilómetros y un centenar de destinos icónicos en España promoviendo el turismo responsable con mascotas. A través de su blog pipperontour.com y sus redes sociales —donde supera el millón de seguidores anuales y 116.000 en Instagram—, difunde consejos de convivencia y respeto. La guía incluirá un capítulo especial, 'Perros educados, bienvenidos', con pautas sobre cómo comportarse con una mascota en hoteles, monumentos o espacios naturales.

En la región hay restaurantes con Soletes Repsol o en la Guía Michelin que admiten perros, y lo mismo ocurre en muchas partes de España. Por eso, para Gabilondo no debe haber reticencias siempre que se cumplan las normas: "Si no lo hace, ese perro no puede entrar, igual que sucede con cualquier persona que no cumpla las normas de convivencia. Si se respetan, no hay ningún problema", concluye.

Ahora solo hay que esperar a la publicación de la guía extremeña, a la que, según parece, no le faltará un detalle.