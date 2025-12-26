Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña

Un nuevo descenso térmico generalizado ha sorprendido a todo el país esta semana, marcando la Nochebuena y Navidad más frías desde 2010, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El mes de diciembre ha registrado, durante la mayor parte del tiempo, temperaturas superiores a las normales, tomando como referencia el período 1991-2020, pero, según la información de la Aemet, en su tramo final serán inferiores a ese promedio, lo que da lugar a la primera semana de Navidad más fría desde el año 2010.

El origen de esta situación viene de un gran anticiclón de bloqueo escandinavo, que por su flanco meridional está deslizando masas de aire polar. En el caso de Extremadura, la jornada de resaca navideña continuará por la misma línea, algo que ya se ha podido notar esta madrugada, en la que la mayoría de municipios han experimentado termómetros bajo cero.

Las cinco localidades más frías

La localidad extremeña en la que más se ha notado el impacto de este frío polar ha sido Nuñomoral, que a las 8:00 horas ha llegado a registrar -3.6 grados, según los datos de la Aemet. También en la provincia de Cáceres, destaca Torrecilla de los Angeles, que ha marcado -2.8 grados a las 7:40 horas. En tercer lugar se encuentra la localidad pacense de Alburquerque con -1.8 grados también a las 8:00 horas. Le sigue de cerca, desde la provincia de Cáceres, Montehermoso, con -1.6 grados a las 5:50 horas. En el quinto lugar está Valverde del Fresno al marcar -1.3 grados a las 6:40 horas.

A partir de este punto, un gran número de municipios han continuado por la misma línea mientras que otros como Fuente de Cantos, Monesterio, Santa Marta u Olivenza han registrado temperaturas mínima por encima de 0 grados.

Estampas de película

Las condiciones atmosféricas también han dejado estampas espectaculares de nieve en las zonas altas, como ha sido el caso del Valle del Ambroz. Los vecinos y visitantes de Hervás se han despertados estos días bajo un manto blanco que ha recubierto montes y bosques cercanos.

Pese a lo pintoresco del paisaje, las autoridades locales recuerdan que estas condiciones implican precaución en las carreteras y caminos, donde el hielo puede dificultar la circulación, especialmente en las zonas más elevadas que conectan con el resto de la comarca. Por ello, el 24 de diciembre tuvo que cortarse al tráfico la carretera CC-224 desde el kilómetro 5 en Gargantilla al kilómetro 30 en Cabezuela del Valle.

Nieve en Hervás. / Javier Lumeras

Previsión

En su previsión del viernes, la Aemet señala que habrá intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y nieblas matinales, tendiendo a poco nubosos y sin descartar precipitaciones débiles ocasionales durante las primeras horas y en el extremo oriental. A lo largo de la jornada, también se esperan heladas débiles y en cuanto a la cota de nieve, la misma se situará entre los 600 y 900 metros.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o irán en ligero descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre un grado bajo cero de mínima y 11 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 0 y 9 grados. Por su parte, los vientos soplarán variables y flojos a lo largo del día.