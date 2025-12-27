Abogados y procuradores mutualistas extremeños se manifiestan por "una pensión justa y digna"

Abogados y procuradores de Extremadura se han concentrado este sábado en Mérida para exigir que se dé traslado de sus cotizaciones acumuladas en las mutualidades profesionales al sistema público de pensiones, con el objetivo de acceder a "una pensión justa y digna" e integrar sus derechos conforme a los principios constitucionales.

La protesta, convocada por el Movimiento #J2, ha reclamado al Gobierno y al Parlamento una solución que permita el traspaso a la Seguridad Social de las aportaciones realizadas durante años en las mutualidades alternativas, sin que este proceso suponga un perjuicio económico ni jurídico para los profesionales afectados, informe Efe.

Reivindicación de una pasarela 1x1

Ambos colectivos han defendido la creación de "una pasarela" al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la que cada año cotizado en la mutualidad equivalga a un año cotizado en la Seguridad Social, sin exclusiones ni condiciones adicionales.

Según han explicado los convocantes, la situación resulta "insostenible tras décadas en un sistema mutualista que ya no garantiza una jubilación digna", lo que ha motivado la movilización celebrada en la capital extremeña.

Pensiones de 300 y 400 euros

Los portavoces del movimiento, Francisco Sabido y Pepa Méndez, entre otros, han denunciado que muchos profesionales se encuentran percibiendo o percibirán pensiones de entre 300 y 400 euros mensuales, "en doce pagas y sin actualización", cantidades que consideran inferiores incluso a una pensión no contributiva.

De acuerdo con los datos aportados por el colectivo, entre 4.000 y 4.500 abogados y procuradores de Extremadura han cotizado durante años confiando en las mutualidades, pero actualmente no tienen garantizada una jubilación digna, lo que en muchos casos les obliga a seguir trabajando.

Impacto social y de género

Los convocantes han advertido además de que esta situación penaliza especialmente a las mujeres, que perciben pensiones inferiores a las de los hombres, vulnerando, a su juicio, el derecho a una jubilación digna.

Por ello, han reclamado una pasarela al RETA 1x1 "sin exclusiones ni compras de derechos", que incluya a jubilados, viudos, huérfanos, enfermos y profesionales en activo.

Desde el Movimiento #J2 han señalado que miles de abogados y procuradores permanecen atrapados en un sistema alternativo a la Seguridad Social que, según han denunciado, "el Estado ni legisló correctamente ni supervisó", lo que ha derivado en la situación actual de precariedad en las pensiones de estos profesionales.