Estos son los 20 mejores estudiantes de Extremadura y sus centros educativos

Caja Rural de Extremadura ha entregado la décima edición de sus Becas Espiga Educación para los 20 alumnos con mejores expedientes académicos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional Básica y Formación Profesional de Grado Medio de la región del curso 2024-2025. Estos premios tienen como objetivo reconocer el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes extremeños y potenciar la motivación por el conocimiento como "herramienta clave" para el desarrollo de Extremadura.

Las 20 becas concedidas tienen un importe de 800 euros y están divididas en tres categorías. Así, diez de ellas son para los mejores expedientes de ESO, ocho para FP de Grado Medio y dos para FP Básica. En el acto, que se celebró en la finca El Toril de Caja Rural de Extremadura, participaron la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, además del presidente de la entidad, Urbano Caballo, y la directora general, Rocío Morales.

Premios Espiga

En la categoría de ESO, los estudiantes reconocidos han sido Elena Sanz, del IES Donoso Cortés de Don Benito; Alejandra Trasmonte y Ángeles Sánchez, del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Villafranca de los Barros; Ana Andaluz, del IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros; Mario García de Paredes, del IES Luis Chamizo de Don Benito; Yago Araujo y Celia Carrasco, del Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos; María Elena Galán, del IES Albarregas de Mérida; Marta Calderón, del IES San José de Villanueva de la Serena, y José María Fernández-Cortés, del IES Carolina Coronado de Almendralejo.

Asimismo, en la modalidad de Formación Profesional Grado Básico han sido galardonados Emilio Rivero, del IES Bárbara de Braganza de Badajoz, y Lucía Moreno, del IESO Val de Xálima de San Martín de Trevejo. Mientras, en categoría de Formación Profesional Grado Medio se ha reconocido a Alonso Murillo, del IES Muñoz Torrero de Badajoz; María Mercedes Casco, del IES Sáez de Buruaga de Mérida; Laura Santos, del IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata; Alba Alias, del Colegio FP CDS. FP y Deportiva de Badajoz; y Silvia Mora, María Guadalupe Ardila, Marta Nevado y David Requero, del Colegio FP Global Formación Profesional.

Reconocimiento al trabajo

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, destacó que los Espiga Educación son unos premios dedicados al esfuerzo y al trabajo de los jóvenes. "En ellos está la clave para transformar nuestra tierra y el mundo en el que vivimos, por eso hay que reconocer el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho", subrayó.

También recordó la importancia de la labor de los docentes y las familias en la formación de los jóvenes. "Estáis en el camino y todo lo demás dependerá de vosotros". Asimismo, celebró los diez años de estos premios y ha recordado el compromiso de la entidad con la educación y la ciencia, ya que impulsa distintas iniciativas, becas de apoyo a la investigación y becas para la formación de nuevos talentos, ha informado Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

En nombre de los alumnos intervino Yago Araujo, del colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos, quién agradeció el premio porque le anima a seguir formándose, además de a potenciar sus cualidades y porque "estos premios demuestran que se sigue apostando por los jóvenes, por la nueva generación y nos hace darnos cuenta de que vamos por el buen camino".

Estándares europeos

Por su parte, la consejera de Educación en funciones, Mercedes Vaquera, afirmó que los niveles educativos en la región han alcanzado "los estándares europeos" y es uno de los pilares que muestran el "avance como sociedad". Explicó que la educación "es un proceso de mejora continua" y estos parámetros se muestran en los resultados, en la mejora de las competencias y metodologías innovadoras o en la internacionalización del sistema educativo, según informó la Junta en nota de prensa.

Asimismo, Vaquera destacó la labor de Caja Rural de Extremadura por "seguir apostando por el talento extremeño" y la concesión de estas becas que "invierten en el futuro de Extremadura, construyendo puentes entre la formación y la oportunidad", con eventos de este tipo que demuestran que Extremadura "tiene un futuro brillante, con jóvenes y no tan jóvenes preparados y capaces". Finalmente, felicitó a todos los galardonados y animó a trabajar para seguir alcanzando las metas que quedan por llegar.