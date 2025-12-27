La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados

Bajo el calor de la lumbre y en la intimidad de su refugio extremeño, Alejandro Talavante ha celebrado un encuentro navideño rodeado de su círculo más cercano. El matador de toros abrió las puertas de su finca en Olivenza —donde pasta la ganadería que comparte con el futbolista Nacho Fernández— para disfrutar de una jornada donde la gastronomía, el vino y la música española fueron los grandes protagonistas.

Reencuentro de estrellas

La cita, que el propio Talavante compartió en sus redes sociales este 22 de diciembre, contó con la presencia de rostros conocidos del deporte y la empresa. Entre los asistentes destacaron Sergio Ramos y Joaquín Sánchez, amigos íntimos del torero, quienes no quisieron perderse este almuerzo campero en tierras extremeñas.

Junto a ellos se encontraba también Ismael Villalobos, presidente de La Casa de las Carcasas y recientemente galardonado como 'Empresario Extremeño del Año 2025', distinción que concede este periódico.

La velada, marcada por el ambiente festivo y la esencia de Extremadura, estuvo amenizada por los acordes de una guitarra española.

La pasión taurina de los invitados quedó patente cuando alguno se animó a probar suerte con los trastos de torear, como el polifacético Joaquín, quien, haciendo gala de su buen humor, se atrevió a empuñar el estoque de matar, provocando la risa y complicidad de un Talavante que ejerció como maestro de ceremonias de una jornada para el recuerdo.

Sexta Puerta Grande en Las Ventas

El torero extremeño reafirmaba su estatus de figura histórica al abrir su sexta Puerta Grande en Las Ventas, consolidándose como el triunfador absoluto de la pasada Feria de San Isidro. Con este hito, Talavante se posiciona, junto a Castella y Perera, como el torero en activo con más salidas a hombros en la que se considera la plaza de toros más importante del mundo.